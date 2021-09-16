Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футзалу сборная Узбекистана уступила России. Матч, прошедший 15 сентября в Литве, завершился со счётом 2:4.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл российский игрок бразильского происхождения Робиньо, а через минуту преимущество удвоил Артём Ниязов. В первом тайме голов больше не было — 0:2.

Вторую половину встречи представители сборной Узбекистана начали активно. На 21-й минуте отличился Даврон Чориев, через шесть минут гол забил Машраб Одилов — 2:2. Ближе к концу игры российские футболисты забили дважды — оба гола на свой счёт записал Артём Ниязов.

Сборная Узбекистана по итогам двух туров имеет 0 очков и занимает последнее место в группе «В». Следующий матч команда проведёт против Египта 18 сентября.

Напомним, в первом туре Узбекистан проиграл Гватемале.

Источник: Ассоциация футбола Узбекистана.

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