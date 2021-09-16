Президент Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшей поддержке участников специальных экономических зон» (ПП-5243).

Согласно документу, к компаниям-участникам СЭЗ будет полностью применена часть налоговых льгот по налогу на прибыль, которая не была использована после их отмены в январе 2020 года.

Этой возможностью смогут воспользоваться компании, включённые в реестр участников СЭЗ на 1 октября 2020 года. Льготы будут применяться на срок от 3 до 10 лет с момента включения их в реестр исходя из внесённого ими объёма инвестиций.

Кроме того, участники СЭЗ с 15 сентября 2021 года могут получить рассрочку по уплате НДС и таможенной пошлины при производстве продукции и импорте комплектующих, сырья и материалов для собственных нужд. Отсрочка предоставляется на срок до 120 дней без начисления и истребования оплаты процентов по ним.

Министерству финансов и Государственному налоговому комитету поручено строго соблюдать порядок возмещения участникам СЭЗ суммы превышения по НДС в течение семи дней.

В течение двух месяцев планируется разработать проект закона, предусматривающий предоставление льгот по налогу на прибыль участникам СЭЗ исходя из внесенного ими объема инвестиций.

На встрече с предпринимателями 20 августа президент отмечал, что до принятия закона «О специальных экономических зонах» в феврале 2020 года льготы, предоставляемые предпринимателям, зарегистрированным в экономических зонах, сохранятся. В частности, эти предприниматели были освобождены от налогов на имущество, землю и воду на срок до 10 лет, в зависимости от суммы инвестиций. Теперь к этим льготам добавится налог на прибыль, и в распоряжении бизнеса останется около 300 млрд сумов в год, сказал глава государства.