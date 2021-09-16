Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс (ЗРУ-714), пишет Norma.uz.

Туризм и общепит

Статья 483 НК дополнена частями 4−6, в соответствии с которыми до 1 января 2022 года не будет принудительного взыскиваться налоговая задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года и начисляться пеня:

по налогу на имущество и земельному налогу с юрлиц — для предпринимателей в сфере туризма, транспорта и общественного питания, а также других компаний, не уплативших налоги в 2020 году в связи с временными трудностями;

по налогам, пеням и начисленным штрафам за нарушение налогового законодательства для микрофирм и малых предприятий, имеющих задолженность по состоянию на 15 мая 2020 года.

До 31 декабря 2021 года туроператоры, турагенты и субъекты, оказывающие гостиничные услуги (услуги по размещению) в сфере туризма:

уплачивают налог на прибыль по налоговым ставкам, сниженным на 50% от установленной налоговой ставки;

уплачивают социальный налог по налоговой ставке в размере 1%;

освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога с юрлиц.

Льготы для бизнеса Каракалпакстана

Определённые категории бизнеса в Каракалпакстане освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов, а также налога с оборота и фиксированной суммы НДФЛ для индивидуальных предпринимателей:

сроком до 1 января 2024 года — вновь созданные субъекты предпринимательства, осуществляющие виды деятельности, определенные решением президента как «точки роста» для каждого района и города Каракалпакстана;

сроком до 1 января 2024 года — вновь созданные предприятия в сфере промышленности, размещенные в Тахтакупырском, Бозатауском и Шуманайском районах Каракалпакстана. Они уплачивают налог на прибыль и налог за пользование водными ресурсами по налоговым ставкам, сниженным на 50% от установленной налоговой ставки;

сроком до 1 января 2026 года — вновь созданные компании, специализирующиеся на оказании услуг и размещенные на территории 45 махаллей и аулов с тяжелыми условиями в Каракалпакстане, по перечню, определяемому Жокаргы Кенесом. Они также освобождаются от налога на прибыль.

Особый режим налогообложения

Налоговый кодекс дополняется новой главой 71−1, которая предусматривает введение специального налогового режима — особого порядка налогообложения отдельных территорий Узбекистана, сообщает также Norma.uz.

Отдельными территориями Узбекистана с особым порядком налогообложения выбраны регионы Ферганской области: Сохский район, махалля Чунгара Риштанского района, а также махалли Шахимардан, Ёрдан и ул. Таштепа — две махалли Хосилот Ферганского района.

На этих территориях налоговые ставки по налогу на прибыль, налогу с оборота и НДФЛ устанавливаются в размере 1%.

Фиксированная ставка НДФЛ определена в размере 25 тысяч сумов в квартал.

По социальному налогу устанавливаются следующие налоговые ставки для:

юрлиц (за исключением бюджетных организаций) — 1%. Она применяется к фонду оплаты труда физлиц, осуществляющих трудовую деятельность на отдельных территориях республики;

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на отдельных территориях республики, — в размере не менее 1 БРВ в год.

Другое

Юридические лица получили право обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга, если их доходы за предыдущий год по данным годовой финансовой отчетности составили не менее 5 млрд сумов (ранее — не менее 10 млрд сумов).

Кроме того, определено, что за земли, занятые под рудниками и карьерами, налог уплачивается с применением коэффициента 0,1, а расположенные в богарно-пастбищной зоне — 0,05 к налоговым ставкам, установленным кенгашами народных депутатов районов и городов (часть 14 статьи 429).

За земли, расположенные в богарно-пастбищной зоне, налог уплачивается с применением коэффициента 0,3 к налоговым ставкам, установленным кенгашами районов и городов. Исключение составляют случаи, предусмотренные частью 14 статьи 429 НК.