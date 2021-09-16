Государственный налоговый комитет сообщил о 3500 случаях преднамеренных банкротств для уклонения от уплаты налогов.

По данным пресс-службы ГНК, наблюдаются случаи организации схем по созданию искусственной безнадежной налоговой задолженности со стороны некоторых компаний. В этих схемах преимущественно участвуют учредители и руководители предприятий.

В частности, за последние три года с целью умышленного уклонения от уплаты налогов около 4000 учредителей и руководителей предприятий создали 3500 хозяйствующих субъектов.

В результате образовавшейся безнадежной налоговой задолженности перед бюджетом в размере 6,7 трлн сумов эти предприятия были ликвидированы.

Тем временем учредители ликвидированных в связи с банкротством предприятий вновь открывают новые фирмы.

«В целях предотвращения в дальнейшем подобных случаев деятельность этих субъектов взята под строгий контроль государственных налоговых органов, со стороны которых предпринимаются соответствующие меры координирования», — сообщили в ГНК.

В конце мая министр финансов Тимур Ишметов заявил, что за последние два года около 10 тысяч предприятий и организаций ликвидированы по упрощённой процедуре банкротства. При этом показатель взыскания долгов в бюджет составляет 0,07%. Он считает, что судебные управляющие вместо взыскания долгов с организаций-должников пытаются добиться их банкротства, чтобы получить свою премию. По его словам, этот порядок будет пересмотрен.

На сегодняшний день в Уголовном кодексе Узбекистана за преднамеренное банкротство (статья 181−1) предусмотрено следующее наказание: штраф от 150 до 250 базовых расчетных величин или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов либо исправительные работами от 2 до 3 лет или ограничение свободы от 2 до 3 лет или лишением свободы от 2 до 3 лет.