США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе — AUKUS, сообщает The Guardian. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон представили новый блок на совместной виртуальной презентации 15 сентября.

В рамках партнёрства Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и станет всего лишь седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот. Однако она по-прежнему не будет иметь ядерного оружия.

Три страны также намерены тесно сотрудничать в киберсфере, квантовых технологиях и в области искусственного интеллекта.

«Предпринятые сегодня усилия помогут сохранить мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в совместном заявлении трёх стран.

«Ни один из трёх лидеров не упомянул Китай, но несомненно, что эта инициатива стала ответом на экспансионистские усилия Китая в Южно-Китайском море и растущую воинственность по отношению к Тайваню», — отмечает The Guardian.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение США и Великобритании передать Австралии технологии строительства атомных подлодок случаем «крайне безответственных двойных стандартов» и заявил, что участникам пакта следует отказаться от «устаревшего менталитета времён холодной войны и ограниченных геополитических концепций».