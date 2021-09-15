Заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров на пресс-конференции 13 сентября высказался о том, как снижение налогов в предстоящие годы скажется на доходах бюджета Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев, выступая со своей предвыборной программой, анонсировал снижение НДС с 15% до 12% с 2023 года, налога на имущество — с 2% до 1,5% (с 2022 года), налога на прибыль для отдельных категорий бизнеса — с 20% до 15% и другое.

«Конечно, это окажет достаточное серьёзное влияние на доходы бюджета. Для снижения ставки НДС с 15% до 12% мы должны провести большую подготовительную работу. В первую очередь, стоит вопрос отмены всех льгот, предоставленных по НДС, а также необходимо разработать меры по улучшению собираемости НДС, то есть [налогового] администрирования, и так далее», — сказал замминистра финансов.

По его словам, первоначальные расчёты показывают, что «больших потерь не будет». Замглавы Минфина ожидает, что часть выпадающих налоговых доходов удастся покрыть за счёт вышеуказанных мер, а также сокращения доли теневой экономики. Президент отмечал, что снижение НДС с 20% до 15% позволило оставить в распоряжении 100 тысяч предпринимателей около 10 трлн сумов.

Ахадбек Хайдаров также остановился на планах по снижению ставки налога на прибыль с 20% до 15% для отдельных категорий. Сейчас налог на прибыль по ставке 20% уплачивают:

банки;

производители цемента (с октября — 15%) и полиэтиленовых гранул;

налогоплательщики, у которых основной вид деятельности — оказание услуг мобильной связи;

с прибыли, полученной от оказания услуг рынками и торговыми комплексами.

Президент в рамках предвыборной программы предложил снизить ставку до 15% для этих категорий и уравнять их с другими предпринимателями.

«Конечно, снижение ставки налога на прибыль с 20% до 15% напрямую приведёт к потерям. Но если учесть, что большинство этих предприятий являются государственными, то у них вырастут доходы в виде дивидендов. Часть потерь будет компенсироваться как раз за счёт налога на дивиденды. Кроме того, за счёт расширения производства на этих предприятиях у нас появится возможность увеличить поступления по другим налогам», — сказал он.

При утверждении госбюджета на 2021 года отмечалось, что основным источником дохода бюджета будет НДС — 46,9 трлн сумов, налог на прибыль — 26 трлн сумов и налог за пользование недрами — 12,9 трлн сумов.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов в сентябре 2019 года рассказывал, как планируется компенсировать сокращение поступлений в госбюджет из-за снижения ставки НДС с 20% до 15%. Тогда правительство приняло меры по индексации ставок акцизного налога, либерализации внешнеэкономической деятельности, а также внедрению электронных счетов-фактур, расширению налогооблагаемой базы и круга плательщиков НДС.