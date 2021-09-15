Президент Шавкат Мирзиёев 13 сентября ознакомился с презентацией о трансформации хирургической службы.

По данным пресс-службы главы государства, в Узбекистане в среднем проводится 750 тысяч хирургических операций (в 2018 году было почти 1 млн): плановых — 450 тысяч, экстренных — 300 тысяч.

Количество видов операций, проводимых в республиканских центрах, составляет 350, в областных центрах — 130, в районных больницах — 60. В 32 больницах организованы современные отделения эндоваскулярной хирургии.





Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова является базовым учреждением в этом направлении, имеет 14 филиалов в регионах.

На презентации представлена информация о научно-медицинском потенциале центра, результатах проведенных обследований в регионах.

В Государственной программе 2021 года было предусмотрено создание 35 межрайонных центров сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний на базе районных и городских медицинских объединений.

Сегодня ведется поэтапная работа по организации указанных центров. В каждом из них будет 50 коек. Современные центры позволят проводить высокотехнологичные операции в самих районах, говорится в сообщении.





Глава государства отметил, что количество видов операций, проводимых в межрайонных центрах, можно увеличить до 79, а на областном — до 168, поручил ответственным лицам создать для этого необходимые условия.

В ходе презентации также обсуждался вопрос трансплантации органов. В стране около 5000 пациентов страдают от цирроза печени, 500 из них нуждаются в трансплантации печени. В год проводится до 10 операций, её стоимость составляет 18 тысяч долларов.

1500 человек нуждаются в пересадке почек. Недостаточная оснащенность хирургических отделений, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие лабораторий для иммуногенетических исследований негативно сказываются на развитии сферы, говорится в сообщении.





В связи с этим планируется ориентировать Республиканский научно-практический медицинский центр хирургии на трансплантологию с созданием в нем иммуногенетической лаборатории и симуляционного центра, а также наладить проведение операций по трансплантации почек в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.

Поставлена задача увеличить число операций по трансплантации почек до 350, печени — до 50, а также внедрить операции по трансплантации сердца и лёгких и проводить 50 и 30 операций в год соответственно.

Президент подчеркнул необходимость подготовки специалистов в области диагностики, оперирования и лечения на основе передовых технологий, организации повышения квалификации в ведущих медицинских учреждениях за рубежом.

В ходе презентации было предложено оснастить центр хирургии 206 видами технологического оборудования за 7,8 млн долларов, создать симуляционный центр за 2 млн долларов, иммуногенетическую лаборатории — за 500 тысяч долларов, установить мини-станцию по производству медицинской закиси азота и другое.

Министерству финансов поручено выделить необходимые средства на эти цели, внедрить систему дифференцированной оплаты труда хирургов-трансплантологов. Сейчас зарплата хирургов не зависит от сложности операций.