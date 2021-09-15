Министерство финансов Узбекистана обнародовало информацию о том, сколько средств поступило в государственный бюджет от продажи участков для установки дорожных камер и радаров. Ответ Минфина опубликовал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Согласно приведённой статистике, по состоянию на 7 сентября на аукционных торгах победили 11 предпринимателей, которые заплатили в бюджет 86,7 млрд сумов.

С марта этого года предпринимателям разрешили устанавливать на дорогах камеры и радары, а места для использования устройств реализуются через онлайн-аукционы.

В начале августе «Газета.uz» писала, что место для установки радара в центре Ташкента было продано на аукционе почти за 3,5 млрд сумов, что в 95 раз выше стартовой стоимости участка.

Издание Spot сообщало, что в августе на аукционе было реализовано 32 лота для установки радара или камеры в столице. Издание обратило внимание, что в большинстве торгов победителями становились две компании — 64-BIT и Tech Age.