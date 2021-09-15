Указом президента Узбекистана Кобилжону Обидову, который 11 лет возглавлял Андижанскую область, вновь присвоено звание «Герой Узбекистана» и высший знак — медаль «Золотая звезда». Об этом сообщает Daryo.

Кобилжон Обидов родился в 1951 году в Кургантепинском районе. В 1972 году окончил Факультет гидромелиорации Андижанского института хлопководства. Трудовую деятельность начал мастером третьего строительно-монтажного управления Андижанского треста по строительству водных сооружений. Был управляющим делами треста, начальником управления подсобных предприятий, главным инженером управления технологического суммирования и управляющего трестом.

В 1988—1993 годах руководил Мархаматским районом и городом Андижаном, в 1993—1996 и 1997−2004 годах был хокимом Андижанской области. В 1996—1997 годах был первым заместителем премьер-министра — руководителем агропромышленного комплекса.

С 1994 по 2004 год был депутатом парламента и местного кенгаша. С 2018 года работает начальником Андижанского областного управления лесного хозяйства. В 1995 году был награждён орденом «Мехнат шухрати», в 1998 году ему была присвоена высшая государственная награда страны — звание «Герой Узбекистана».

Однако в 2004 году, пишет Daryo, по неизвестным причинам звание было отозвано. Зарубежные СМИ сообщали, что причиной было уголовное дело, связанное с его сыном.

Накануне празднования 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом вернул Кобилжону Обидову звание Героя.