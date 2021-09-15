C 1 октября ожидается повышение цен на апартаменты первой линии резиденции Mirabad Avenue до 8% в связи с выходом кадастра.
Апартаменты располагаются в престижном жилом комплексе в Ташкенте, в котором есть шопинг-авеню с премиальными брендами. Также из него открывается вид на крупный двор-парк без машин площадью в 1,2 га.
К концу года в блоках А и В будут завершены работы по строительству и благоустройству дворов. Двор в блоке А — самый крупный во всей резиденции.
Приобретая апартаменты первой линии, вы получаете предчистовую отделку, включающую в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы;
- систему «Умный дом».
Персональную консультацию можно получить в офисе продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон: (+998) 78−150−22−22.
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Сайт: mirabad.uz
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