C 1 октября ожидается повышение цен на апартаменты первой линии резиденции Mirabad Avenue до 8% в связи с выходом кадастра.





Апартаменты располагаются в престижном жилом комплексе в Ташкенте, в котором есть шопинг-авеню с премиальными брендами. Также из него открывается вид на крупный двор-парк без машин площадью в 1,2 га.





К концу года в блоках А и В будут завершены работы по строительству и благоустройству дворов. Двор в блоке А — самый крупный во всей резиденции.





Приобретая апартаменты первой линии, вы получаете предчистовую отделку, включающую в себя:

стяжку;

шпатлевку;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы;

систему «Умный дом».





Персональную консультацию можно получить в офисе продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

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Сайт: mirabad.uz

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