Хорошо выглядящий автомобиль — гордость хозяина. Сегодня благодаря современным технологиям заботиться об автомобиле стало легче и приятнее.

Hyundai Auto Asia объявляет о старте полномасштабной работы детейлинг-студии Asia Detailing. Созданная на базе дилерского центра Hyundai Premium Sergeli детейлинг-студия располагается на площади более 700 кв. м. Она оснащена современным детейлинговым оборудованием и материалами высокого класса.





В распоряжении квалифицированных мастеров — девять постов для проведения работ по детейлингу:

Детейлинг-мойка. Это поэтапная мойка кузова автомобиля с применением высокомолекулярных автошампуней. Помимо очищения кузова, они образуют на его поверхности тонкий консервационный слой, препятствующий загрязнению поверхности длительное время. Сухая мойка. В основе технологии лежит использование шампуня-полироли с высокой смазывающей способностью для мойки и полировки кузова. Химические средства, входящие в состав шампуня, отделяют от кузова и инкапсулируют грязь и пыль, не оказывая отрицательного влияния на лакокрасочное покрытие автомобиля. Два поста для полировки, нанесения керамического покрытия, химчистки автомобиля. Керамическое покрытие — это соединение, защищающее лакокрасочное покрытие кузова автомобиля от негативного воздействия окружающей среды. Нанесенное на кузов, оно становится единым целым с лаковым покрытием и заполняет собой все неровности, сколы и царапины. Три поста для оклейки антигравийной и виниловой пленкой. Антигравийная пленка — специальное покрытие, защищающее кузов в целом или отдельные его элементы от негативного воздействия гравия, грязи, воды. Она помогает сохранить яркость лакокрасочного покрытия при воздействии солнечных лучей, защищает от легких механических повреждений от веток и разнообразных мелких предметов. Это подходящее решение для автомобилей путешественников и любителей отдыха на природе и за городом. Оклейка тонировочной пленкой. Это одна из востребованных в жарком узбекистанском климате услуг детейлинга. Она помогает снизить попадание прямых солнечных лучей в салон. Реставрация и ремонт кожаных, текстильных и пластмассовых элементов обшивки салона. Благодаря работе мастеров-реставраторов салон вашего автомобиля всегда будет выглядеть как будто только из автосалона.





При проведении работ, не требующих длительного времени, хозяевам автомобилей предлагается провести время в комфортабельном зале ожидания. Здесь есть Wi-Fi, детская площадка для тех, кто приехал всей семьей, кафетерий и мини-футбол. И главное — автомобиль не останется без вашего внимания. На специально установленных мониторах вы сможете наблюдать за процессом работ онлайн .

Не важно, какой марки и модели ваш автомобиль. Важно, что Asia Detailing сумеет позаботиться о нем.

В честь открытия Asia Detailing СП ООО Hyundai Auto Asia предлагает автолюбителям воспользоваться услугами нового детейлингового центра с выгодой в 15% до конца сентября.

Получить дополнительную информацию и записаться на детейлинг можно по короткому номеру: 1248.

Адрес ДЦ Hyundai Premium Sergeli: ТКАД, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Сайт: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

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