Физическим лицам разрешено предоставлять и погашать займы между собой в иностранной валюте путем нотариального удостоверения договоров займа. Об этом говорится в указе президента «О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений» от 14 сентября.

При этом размер государственных пошлин, взимаемых за нотариальное удостоверение договоров займа и совершение исполнительных надписей о взыскании денежных сумм, вытекающих из договоров займа, будет уменьшен в два раза. Соответствующий проект закона должны подготовить в двухмесячный срок министерства юстиции и финансов.

Этим же указом с 1 декабря отменяются:

запрет на прием коммерческими банками платежей за поставленную продукцию (работы и услуги) за счет третьих лиц;

требование об обязательном установлении предварительной оплаты в договорах на поставку товаров (работ и услуг), заключаемых хозяйствующими субъектами с долей государства 50% и более;

требование об обязательном установлении аванса в договорах, заключаемых между производителями сельскохозяйственной и животноводческой продукции и заготовительными организациями.

Теперь предварительная оплата и аванс определяются по соглашению сторон договора.