В январе-августе 2021 года объём поступлений денежных средств на банковские карты составил 178,1 трлн сумов. Об этом говорится в обзоре Центрального банка.

Структура динамики объема расхода наличных денег из кассы банков и её цели. Источник: Центральный банк.

Если за первые восемь месяцев 2019 году на выплату зарплат направляли 21% средств из общего объёма расхода наличных денег из кассы банков, то в 2020 году этот показатель снизился до 13%, а в этом году — до 8%. Аналогичное снижение произошло с пенсиями и пособиями — с 18% до 12%.

При этом объём наличных, выделяемых банками на снятие наличных с пластиковых карт, вырос за эти годы с 26% до 37%, а также на покупку наличной иностранной валюты — с 21% до 27%.

Динамика объемов поступления средств на банковские карты и обналичивания средств с банковских карт. Источник: Центральный банк.

В январе-августе расход наличных денег через кассы банков, в том числе. Банкоматы, вырос на 50,8 трлн сумов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. ЦБ отмечает, что этому способствовало рост объема снятия наличных с карт на 21,4 трлн сумов, а также рост объёма наличных, направленных на покупку иностранной валюты на 16,6 трлн сумов.

Всего население обналичило с банковских карт средства на 58,8 трлн сумов (33%) из 178 трлн сумов поступивших денег на карту.

«Исходя из объема потребности на наличные деньги и поступлений наличных денег в кассы банков, в обращение были выпущены дополнительно наличные деньги, а также в некоторых периодах наблюдался возврат излишки наличных денег», — сообщил регулятор.

Динамика доли наличных денег в обращении в денежной массе. Источник: Центральный банк.



В результате по состоянию на 1 сентября, доля наличных, составившая 23% в общей денежной массе, снизилась на 5% пунктов по сравнению с прошлым годом аналогичного периода.

В мае 2019 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что высокий объём наличных денег в обращении объясняется тем, что жители Узбекистана совершают операции по купле-продаже в основном на рынках. Тогда он анонсировал полный перевод зарплат и пенсий бюджетников на карты.

Свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. В апреле 2020 года пенсии и зарплаты начали выплачивать полностью в безналичной форме в рамках борьбы с распространением COVID-19. Это вызвало недовольство населения, особенно пенсионеров, и через месяц президент поручил выдавать зарплату, пенсии и пособия в наличной форме.

По данным Spot.uz, карантинные ограничения увеличили оборот безналичных платежей. Во время первого локдауна в марте этого года закрылись все магазины, кроме продовольственных и аптек. Людям рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. Это породило огромный спрос на доставку готовой еды, продуктов питания и других товаров. Службы доставки сообщали о росте заказов до 500%.

С развитием электронной коммерции увеличивался и объем безналичных платежей — люди предпочитали оплачивать заказы через платежные сервисы или терминал. Помимо роста числа предложений по дистанционной продаже товаров, увеличилось и количество переводов между физическими лицами: не имея возможности приехать к родным и близким, люди помогали им деньгами дистанционно.