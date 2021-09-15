На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) запущена услуга по получению разрешения на тонировку (затемнение) стёкол автомобилей. Ранее мы писали, что с 1 октября разрешение будет выдаваться только через ЕПИГУ.

Стоимость оформления разрешения через ЕПИГУ составляет 90% от установленной суммы. К примеру, затемнение задних боковых стёкол обойдётся физическим лицам не в 5, а 4,5 БРВ (1,215 млн вместо 1,35 млн сумов). Полная тонировка (передних и задних боковых стёкол) будет стоить не 50, а 45 БРВ (12,15 млн вместо 13,5 млн сумов).

Разрешение — электронный сертификат с QR-кодом — выдается в течение 2 часов с момента оплаты. Его можно предъявлять как в электронном, так и в распечатанном виде. Раньше требовалось наклеить стикер на стекло автомобиля.

Напомним, с 1 сентября отменён порядок требования у водителей доверенности (нотариально удостоверенной) на право управления автомототранспортом, информации о прохождении технического осмотра и разрешения на установку тонировки на стёкла легковых автомобилей.