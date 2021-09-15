=Американская корпорация Apple на презентации 14 сентября представила свои новые продукты. Мероприятие транслировалось онлайн.

iPad и iPad mini





Первыми компания показала новые планшеты iPad и iPad mini. Обновлённый базовый iPad получил чип A13 Bionic, поддержку Apple Pencil, Smart Keyboard и сверширокоугольную камеру с функцией автоматического слежения за лицом. Поддерживает многозадачность. Стоимость составляет 329 долларов за версию с 64 ГБ памяти.





iPad mini был представлен с обновлённым дизайном — без кнопки «домой», безрамочным экраном и с переносом TouchID в кнопку питания. У планшета Liquid Retina-дисплей на 8,3 дюйма с яркостью до 500 нит и процессор A15, который работает на 40% быстрее, а графический чип — на 80%.

Устройство оснащено портом USB Type-C вместо Lightning и поддерживает 5G. Стоимость — от 499 долларов.





Обе новинки, как ожидается, поступят в продажу в 28 странах 24 сентября.

«Умные» часы





Следом Apple представила новые Apple Watch 7. Главное изменение — дизайн. Экран Series 7 на 40% больше, чем у Series 6. За счёт этого на нём помещается на 50% больше текста, чем на модели предыдущего поколения. Кнопки в интерфейсе увеличили, добавили полноценную клавиатуру с функцией Т9, пишет Tjournal.





Apple называют часы самыми прочными в истории компании: в новинке улучшили защиту от ударов, пыли и водонепроницаемость — они выдержат погружение в воду на глубину до 50 м.





У Watch Series 7 увеличенная батарея, поэтому они заряжаются на 33% быстрее предыдущей модели. Производитель обещает, что от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Время работы от батареи — 18 часов. Новинка заряжается от USB-C, отмечает издание.

Алюминиевые корпуса сделаны из переработанных материалов. Часы будут доступны в пяти новых цветах: белый, чёрный, синий, красный и новый оливковый.





Цена за Apple Watch 7 — от 399 долларов, за более старые модели SE и Series 3- 279 и 199 долларов в минимальной комплектации соответственно.

iPhone 13 и iPhone 13 mini





Производитель презентовал новую линейку iPhone 13 и iPhone 13 mini в новых цветах корпуса — розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.

Дизайн устройства практически не изменился по сравнению с iPhone 12. Визуально отличить новинку можно по новой архитектуре основной камеры, два объектива теперь располагаются диагонально.





«Чёлка» занимает на 20% меньшую площадь за счёт переработанной фронтальной камеры и FaceID. В смартфонах установлены более ёмкие аккумуляторы. Время работы без подзарядки увеличено у iPhone 13 mini на полтора часа и на два часа у iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями моделей.

Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini получили экран Super Retina XDR, который стал на 28% ярче и поддерживает Dolby Vision и HDR10, пишет TechCrunch.





Новый процессор A15 Bionic выполнен по нормам 5 нм техпроцесса, что позволило повысить его производительность — Apple называет чип самым быстрым процессором среди всех смартфонов (на 50% производительнее ближайших конкурентов). Переработана графика, которая также стала быстрее, улучшена система машинного обучения, а также доступна функция Always on Display.

iPhone 13 и iPhone 13 mini оснастили новой основной камерой, причём широкоугольная полностью новая с технологией оптической стабилизации от iPhone 12 Pro Max. Новые смартфоны получили возможность записи видео с режимом «Киноэффект», позволяющим легко менять фокус во время съемки и постоянно удерживать в фокусе лицо человека в кадре. Также можно менять фокус во время съемки вручную.





Смартфоны поддерживают 5G, но у модели переработаны антенны и радиочасть, позволяющие повысить количество поддерживаемых частот, а также снизить энергопотребление.

iPhone 13 mini обойдётся по цене от 699 долларов, базовый iPhone 13 — от 799 долларов. Их можно приобрести в версии на 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

iPhone 13 Pro и Pro Max





У старших моделей iPhone — обновлённые экраны с яркостью до 1000 нит и частотой обновления до 120 Гц. Устройство само подстраивает частоту обновления в зависимости от действий пользователя: в играх и динамичных приложениях дисплей будет работать на максимальной мощности, в статичных условиях — на пониженной частоте, отмечает Tjournal.

Система камер обеих моделей получила масштабное обновление. Все сенсоры поддерживают «ночной режим», телефото-объектив снимает с трёхкратным оптическим зумом и с фокусным расстоянием 77 миллиметров, сверхширокоугольная камера впервые поддерживает макро-съёмку (фото и видео). Матрицу в iPhone 13 Pro Max назвали самой крупной из когда-либо использованных в iPhone.





Устройство также получило поддержку «кинорежима», который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом с помощью стандартной «камеры». Для этого используют возможности машинного обучения, которые в реальном времени размывают фон и отслеживают объект перед камерой. Оба смартфона также получили поддержку записи видео 4К в формате ProRes — он передаёт больше деталей и популярен среди монтажёров.

iPhone 13 Pro Max будет работать до 2,5 часов дольше, чем модель прошлого года. Обычная Pro будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, как и базовый iPhone 13.

iPhone 13 Pro можно приобрести по цене от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти. Предзаказ устройств начнётся с 17 сентября, они появятся в магазинах США с 24 сентября.