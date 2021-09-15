В соответствии с указом президента Узбекистана от 15 июля 2021 года «О мерах по коренному совершенствованию системы карантина и защиты растений в республике» перед АКБ «Агробанк» был поставлен ряд конкретных задач.

В целях исполнения задач «Агробанк» в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, Ташкентским государственным аграрным университетом, Агентством по карантину и защите растений, а также рядом научно-исследовательских институтов организовал интенсивные курсы по защите растений в «Школе фермеров».

Прием на интенсивный курс проводился с помощью онлайн-опросов. Заявки подали в общей сложности 680 кандидатов, 35 из которых были выбраны и рекомендованы на основе оценки письменного задания и собеседования.

13 сентября слушатели приступили к занятиям.

В процессе учебных курсов студенты в течение трех месяцев получат теоретические и практические знания от преподавателей с зарубежным опытом по таким направлениям, как энтомология, нематология, гербология, вирусология, токсикология и анализ почвы.

Если теоретические знания будут преподаваться в «Школе фермеров», то с практическим опытом ребята ознакомятся в лабораториях, специализирующихся на защите растений.

По данному направлению за год планируется подготовить около 200 специалистов.

Основная цель интенсивного курса — подготовка квалифицированных специалистов по защите растений для биолабораторий и клиники растений.

Все затраты на обучение полностью финансируются «Агробанком». Внедрение научных инноваций в этой области будет продолжена.

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