13 сентября в офисе продаж Mimar Development прошла презентация коммерческих помещений под точки общественного питания в Tashkent INDEX.

Ресторанный комплекс нового формата — это четыре двухэтажных блока, расположенных в центре Tashkent INDEX.

На первом этаже зданий будут располагаться отдельные помещения, где можно организовать кафе или ресторан с посадочными зонами внутри помещения и открытыми летними террасами. Вторые этажи ресторанных блоков отведены под зоны фудкорта с помещениями площадью от 11 кв. м. Это оптимальный вариант для закусочных, пиццерий и точек быстрого питания.





По предварительным оценкам, в Tashkent INDEX ожидается высокий ежедневный поток гостей из числа резидентов и гостей комплекса. И все они — потенциальные клиенты точек общественного питания.

Выбирая Tashkent INDEX, владельцы ресторанного бизнеса получат гарантированный поток клиентов и практически готовые рабочие места с проведенными коммуникациями и производственными мощностями.





Tashkent INDEX предлагает максимальное упрощение всех рутинных бизнес-процессов. Для этого организована специальная управляющая компания Mimar Service. В ведении Mimar Service будет находиться охрана, уборка, обеспечение работоспособности инженерных коммуникаций и другие организационно-технические вопросы. Теперь рестораторы смогут сконцентрироваться на своей основной задаче — приготовлении вкусной пищи и удовлетворении всех потребностей клиентов.

Средоточие деловой активности

Tashkent INDEX — это проект в формате индустриального бизнес-парка. К 2022 году на площади 71 га будут созданы производственные площадки, комфортные магазины, офисы, помещения для малого бизнеса и ряд других объектов.





Перспективная локация в динамично развивающемся Янгихаётском районе, станции для междугороднего транспортного сообщения, наличие большого количества бизнес-объектов — все это делает Tashkent INDEX местом с высоким коммерческим потенциалом и большой посещаемостью.

Всего в Tashkent INDEX доступно 200 помещений под кафе и рестораны. Старт продаж — подходящее время, чтобы сделать выгодную инвестицию в ресторанный бизнес и выбрать помещение с оптимальным расположением и квадратурой.





Узнать подробную информацию о перспективах ведения ресторанного бизнеса в Tashkent INDEX можно в офисе продаж Mimar Development и по телефону информационного центра. Менеджеры будут рады ответить на все интересующие вопросы.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение улиц Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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