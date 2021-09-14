Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories начала серийный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом «Газете.uz» сообщил начальник отдела маркетинга и продаж Азиз Саипов.

По его словам, препарат поступит на внутренний рынок в октябре. Он уточнил, что образцы вакцины серийного производства для контроля качества отправлены разработчику препарата — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.

«Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трёх недель. В РФ и в лаборатории [местного] государственного центра параллельно идёт контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения]», — заявил Азиз Саипов.

В конце августа правительство Узбекистана одобрило регистрацию вакцины «Спутник V», которая будет производиться на предприятии Jurabek Laboratories в городе Алмалык Ташкентской области.

Мощность завода — 2 миллиона доз «Спутника V» в месяц.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 13 сентября в стране использовано свыше 17 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили более 10 миллионов человек, вторую — 5,3 миллиона, третью — 1,79 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 3,24 миллиона человек (около 15% постоянного населения старше 18 лет).

В штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что 79% использованных вакцин приходится на ZF-UZ-VAC2001, 14% — Moderna, 5% — AstraZeneca и 2% — на «Спутник V».