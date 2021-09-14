В Ташкенте от полученных в ходе конфликта ножевых ранений скончался 29-летний спортсмен из Кашкадарьи Камолиддин Расулов. В убийстве чемпиона мира по дзюдо и национальному курашу подозревается другой спортсмен, сообщило Daryo со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

По данным ведомства, преступление произошло вечером 13 сентября в Учтепинском районе столицы. Примерно в 21:30 гражданин Ш. Т. позвонил Камолиддину Расулову и заявил, что его здоровье ухудшилось из-за употребления витаминов Humo Trop, купленных по совету спортсмена. Он также сообщил, что врачи назвали его болезнь неизлечимой.

Во время телефонного разговора Ш. Т. назначил собеседнику встречу на 14-м квартале Учтепинского района, где между мужчинами произошёл конфликт. «В ходе ссоры Ш. Т. несколько раз ударил Камолиддина Расулова кухонным ножом в разные части тела, совершив тем самым умышленное убийство», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данному факту прокуратура Учтепинского района возбудила в отношении Ш. Т. уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.

Как уточняет Daryo, Ш. Т. является чемпионом Узбекистана по дзюдо и национальному курашу, а также племянником первого среди узбекистанцев чемпиона мира по курашу Тоштемира Мухаммадиева.

Ранее сообщалось об убийстве в Карши спортсмена Элбека Рахимова. Подозреваемыми считались семь человек, из них шестеро задержаны.