Инспектор розыска и следствия УБДД ОВД Пскентского района Ташкентской области сержант Дилмурод Урмонов скончался в результате травм, полученных при несении службы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУВД области Бобур Туляганов.

11 сентября в ходе профилактического мероприятия в Пскентском районе инспектор приказал водителю Lacetti, 29-летнему Ш. А, находившемуся в состоянии опьянения, остановиться. Водитель проигнорировал требование сотрудника УБДД и, продолжив движение, совершил наезд на него.

Дилмурод Урмонов, которому было 30 лет, получил травмы и был госпитализирован. 14 сентября он скончался.