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Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
Зачем нужны фотоконкурсы
Осенью ожидается подведение итогов фотоконкурса Feel Tashkent-2021 об изменениях в столице за последние пять лет. «Газета.uz» спросила фотографов и членов жюри о смысле фотографии и значении конкурсов, а также попросила дать советы участникам этих состязаний.
Евгений Скляревский
Член жюри фотоконкурса Feel Tashkent-2019, 2020 и 2021.
В чем главная ошибка участников прошедших конкурсов Feel Tashkent?
Многие присылали и продолжают присылать фотографии, не соответствующие теме конкурса. На конкурс Feel Tashkent-2020 принимались работы в жанре стрит-фотографии. Мы разъясняли участникам, что такое уличная фотография и какие изображения относятся к этому жанру. Фотографы Мадина Нурманова и Антон Папин даже провели мастер-классы по стрит-фотографии. Несмотря на это, участники присылали пейзажи, закаты, людей в кафе.

В результате работ по теме оказалось мало. Поэтому в топ-50 прошли некоторые хорошие снимки в другом жанре, за что нас же потом и критиковали.

Feel Tashkent-2021 посвящён изменениям в столице за последние пять лет. Но валятся фотографии театра им. Навои, гостиницы «Узбекистан». Очень жаль, но хорошим работам не по теме приходится давать низкую оценку и отсекать их.

А ведь заданная тема благодатная, надо только уметь видеть. Например, дома ЖК «Новза» хороши на закате, а комплекс «Мирабад Авеню» красив, если найти хорошую точку для съёмки. Новостройки у Паркентского рынка, трёхуровневый мост тоже просятся в хороший кадр. Даже приевшийся отель
«Хилтон» можно как-то оригинально преподнести.

Иногда нам присылают фотографии с заваленным горизонтом, нерезкие и тёмные. Иногда 90% кадра занимает асфальт внизу. Присылать такие работы – неуважение к жюри, организаторам и всем участниками.
Зачем участвовать в конкурсах?
Я считаю, что, во-первых, работать в стол деструктивно. «Лучше нас потом простят, чем сейчас не заметят». Во-вторых, это в том числе и учеба. Смотреть работы конкурентов, анализировать их, сравнивать, намечать творческие пути – бесценно. Это также позволяет объективно оценить свой уровень относительно других участников.

Важно и общение с участниками, организаторами, жюри и, наконец, зрителем. Это тот самый нетворкинг, в котором нужно плавать. Кроме того, победители обычно получают известность в некоторых кругах. Это может в будущем помочь им монетизировать свой талант.
Советы фотографам, участвующим в конкурсах
Нужно присылать работы, соответствующие теме конкурса. На каждый сюжет найдётся свой конкурс. Не стоит спекулировать актуальными проблемами, если контекст не совпадает с темой конкурса. Например, тема экологии всегда актуальна. Но на конкурсе уличной фотографии её всё-таки придётся увязывать с жанром или ждать фотоконкурса на тему экологии.

Необязательно давать работе название, если это не регламентировано самим конкурсом. Название может показаться автору остроумным и оригинальным, но часто удивляет зрителя.

Необязательно быть профессионалом, чтобы победить в конкурсе и тем более участвовать в нем. У профессионалов есть насмотренность, опыт, что чувствуется. Но удача может настигнуть даже новичка.

Качество техники обычно заметно. Но стремительный прогресс смартфонов оставляет фотоаппаратам узкую нишу. Например, если нужен зум или спорт-режим. Городские пейзажи, портреты и жанровые сцены, снятые на телефон, бывают не хуже сделанных «зеркалками». Но мастерство всегда в приоритете. Можно сделать унылый снимок и на топовую камеру.
Алексей Тудаков
Основатель Facebook-группы «Молодая фотография Узбекистана», фотограф, член Союза фотохудожников России.
Зачем нужна фотография?
Фотография способствует развитию культуры. В свое время в Ташкенте каждые два года проводилась фотобиеннале, на которую приезжали именитые фотографы из других стран. Здесь они давали мастер-классы, путешествовали по Узбекистану и фотографировали нашу страну. Это был культурный обмен, выставки были очень посещаемыми. Они несомненно оказали влияние на молодых посетителей, многие из которых сегодня зарабатывают камерой себе на жизнь. К сожалению, финансирование фотобиеннале прекратилось.
Зачем нужны фотоконкурсы и зачем фотографы в них участвуют?
Конкурсы конкурсам рознь. Любой конкурс – это ярмарка тщеславия. Одни подчёркивают статус фотографа, другие зарабатывают на их тщеславии. Но большинство фотографий не откликаются в нашем сознании и ложатся на уже готовую почву.

А некоторые фотографии влияют на историю. Например, в финал конкурса World Press Photo (WPP), который все ждут и обсуждают, выходят кадры, усиливающие контекст времени. Они обнажают его и иллюстрируют историческое настроение.


Чтобы произошли изменения, мы должны запомнить идею и ощутить её. Чтобы мы её запомнили и ощутили, идея должна быть выражена в чем-то великом. И это великое калибруется жюри престижных фотоконкурсов.

Фотографии могут и не быть в контексте актуальных проблем и все равно выйти в финал конкурса. Но это не про WPP, потому что журналистика все-таки отражает действительность. Она всегда актуальная.

Есть конкурсы с большим количеством номинаций и призовых мест в каждой из. Такие состязания часто не ориентированы на актуальные проблемы. Скорее, они ориентированы на заработок. Многие подобные конкурсы предлагают прислать несколько фотографий за деньги. Можно отправить больше работ, если больше заплатить. Всем авторам, получившим призовые места, присылают сертификат, который ничего не стоит.

Есть конкурсы, где за загрузку трёх фотографий надо заплатить, но доплатить и загрузить больше нельзя. А эти деньги идут на реальные призы и организацию выставок.
Советы фотографам, участвующим в фотоконкурсах
В фотографии нужно уметь видеть кадр, свет, иметь вкус и просто получать удовольствие от процесса. Это не спорт и не точная наука, поэтому в сюжетах важна глубина кадра, наличие нескольких смыслов, эстетика и композиция.

Профессионализм – понятие растяжимое, его должны оценивать другие. Профессионалом может быть и репортер, и глянцевый фотограф.

Чтобы работы вообще рассматривали в рамках конкурса, фотографии должны соответствовать заданной тематике и должны быть без явного технического брака.

Хотите победить в конкурсе, изучите сначала его жюри. Чем они занимаются, что снимают сами, в каких конкурсах они побеждали. Так авторам будет легче понять, что отправлять на этот конкурс. Любой конкурс – это прежде всего про амбиции, а не про фотографию. Помня это, не обидно проигрывать.
Давать фотографии название или нет – зависит от требований кураторов и жюри. Я считаю, что в уличной или документальной фотографии давать название снимкам равносильно навязыванию своего мнения зрителю. Зритель умный. Его не нужно тыкать носом. Если фотография хорошая, он сам всё поймёт.

Если же фото плохое, попытка наполнить его смыслом с помощью названия выглядит жалко. Значит, автор просто не справился с фотографической задачей. Фотография должна говорить сама за себя

Аппаратура
От аппаратуры зависит многое, но документальные и репортажные фотографии можно снимать на телефон. Всё зависит от того, насколько выразительно автор сможет это сделать. А есть сюжеты, которые невозможно снять без специальной аппаратуры, объектива, камеры.

Цвет
Восприятие цветных и черно-белых фотографии у людей совершенно разное. Многим цвет мешает, отвлекает от сути изображения. Большинство фотографий одного из величайших фотографов современности Себастьяна Сальгадо монохромные, но так, как он умеет передавать красоту мира через «чб», сложно передать даже через цвет. Снимать в монохроме – это особый талант.

Обработка
У каждого конкурса своя специфика. Главное – следовать правилам конкурса. В серьезных конкурсах обычно четко прописываются допустимые категории и степень обработки. В конкурсах для журналистов никакая обработка, кроме стандартной коррекции света не допускается.

Если же это конкурс арт-фотографии или других художественных направлений, автор может делать что угодно.
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Антон Папин
Участник национальных и международных выставок, один из администраторов Facebook-группы «Молодая фотография Узбекистана»
Зачем участвовать в конкурсах?
Это, наверное, выбор каждого. Лично я для себя решил пока не участвовать. Моё искреннее убеждение: невозможно сравнивать творчество и творчество. У каждого человека разный внутренний мир, поэтому и разный взгляд на внешний. Конкурсы же пытаются измерять творчество по единой шкале.

World Press Photo, на мой взгляд, конкурс не совсем про творчество. Мне кажется, это куда больше про журналистику, чем про фотографию.
Советы фотографам, участвующим в фотоконкурсах
Важно учитывать регламент конкурса. В нём прописываются требования к обработке (а часто – к её отсутствию), цвету, необходимости дать работам названия. Конкурс также может предполагать использование какой-то конкретной камеры. Например, Iphone Photography Awards.

Судьба призовых мест всегда зависит от жюри, а это живые люди. Невозможно предсказать их оценку, причем как личную, так и коллегиальную.
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Эрнест Куртвелиев
Фотограф, лауреат ряда фотоконкурсов, соавтор ряда фотожурналов, альбомов и книг, член жюри VI Ташкентской международной фотобиеннале.
Зачем участвовать в конкурсах?
Чувство соперничества заставляет работать над собой, а победа способствует самоутверждению фотографа. Участие в конкурсах – это новые знакомства и общение со зрителем.
Советы фотографам, участвующим в конкурсах
Камера видит не так, как видит глаз. Глаза домысливают картинку, а камера сканирует, если не искать интересные ракурсы. Поэтому важно не просто щёлкать, а продумывать идею и сюжет.

Обработка не должна вводить зрителя в заблуждение. Отдавая предпочтение черно-белым тонам, нужно понимать цель. Если нужно выделить геометрию, в монохроме есть смысл.
В профессиональных конкурсах хорошая камера может повысить шансы участников на победу. Но многое зависит от жанра фотографии.

Как показала практика, побеждают не просто красивые фотографии, а те, что имеют и несут в себе глубокий смысл. Часто это какие-то общепризнанные проблемы: войны, катастрофы, трагедии.

Но многое зависит от страны, где проводятся конкурсы. Во многих странах цензура не пропускает проблемные сюжеты и поощряет позитивные. Либо побеждают популярные картинки, приятные глазу плохо разбирающейся публики.
«Газета.uz»

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