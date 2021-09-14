Зачем нужны фотоконкурсы

Конкурсы конкурсам рознь. Любой конкурс – это ярмарка тщеславия. Одни подчёркивают статус фотографа, другие зарабатывают на их тщеславии. Но большинство фотографий не откликаются в нашем сознании и ложатся на уже готовую почву.



А некоторые фотографии влияют на историю. Например, в финал конкурса World Press Photo (WPP), который все ждут и обсуждают, выходят кадры, усиливающие контекст времени. Они обнажают его и иллюстрируют историческое настроение.





Чтобы произошли изменения, мы должны запомнить идею и ощутить её. Чтобы мы её запомнили и ощутили, идея должна быть выражена в чем-то великом. И это великое калибруется жюри престижных фотоконкурсов.



Фотографии могут и не быть в контексте актуальных проблем и все равно выйти в финал конкурса. Но это не про WPP, потому что журналистика все-таки отражает действительность. Она всегда актуальная.



Есть конкурсы с большим количеством номинаций и призовых мест в каждой из. Такие состязания часто не ориентированы на актуальные проблемы. Скорее, они ориентированы на заработок. Многие подобные конкурсы предлагают прислать несколько фотографий за деньги. Можно отправить больше работ, если больше заплатить. Всем авторам, получившим призовые места, присылают сертификат, который ничего не стоит.



Есть конкурсы, где за загрузку трёх фотографий надо заплатить, но доплатить и загрузить больше нельзя. А эти деньги идут на реальные призы и организацию выставок.