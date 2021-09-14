Зачем нужны фотоконкурсы

Давать фотографии название или нет – зависит от требований кураторов и жюри. Я считаю, что в уличной или документальной фотографии давать название снимкам равносильно навязыванию своего мнения зрителю. Зритель умный. Его не нужно тыкать носом. Если фотография хорошая, он сам всё поймёт.
Если же фото плохое, попытка наполнить его смыслом с помощью названия выглядит жалко. Значит, автор просто не справился с фотографической задачей. Фотография должна говорить сама за себяАппаратура
От аппаратуры зависит многое, но документальные и репортажные фотографии можно снимать на телефон. Всё зависит от того, насколько выразительно автор сможет это сделать. А есть сюжеты, которые невозможно снять без специальной аппаратуры, объектива, камеры.Цвет
Восприятие цветных и черно-белых фотографии у людей совершенно разное. Многим цвет мешает, отвлекает от сути изображения. Большинство фотографий одного из величайших фотографов современности Себастьяна Сальгадо
монохромные, но так, как он умеет передавать красоту мира через «чб», сложно передать даже через цвет. Снимать в монохроме – это особый талант.Обработка
У каждого конкурса своя специфика. Главное – следовать правилам конкурса. В серьезных конкурсах обычно четко прописываются допустимые категории и степень обработки. В конкурсах для журналистов никакая обработка, кроме стандартной коррекции света не допускается.
Если же это конкурс арт-фотографии или других художественных направлений, автор может делать что угодно.
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