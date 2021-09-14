На одной из станций метро в Москве в рамках эксперимента появились указатели, продублированные на узбекском и таджикском языках, сообщило РБК.

Надпись на таджикском языке сделана кириллицей, а на узбекском — латиницей.

Нововведение заметили в районе Чертаново Южное, на станции «Лесопарковая». От этой станции, уточняет издание, идут автобусы до миграционного центра в Сахарово.

Эксперимент прокомментировали РИА Новости в метрополитене, отметив, что их задача — делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров, например схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках.

Фото: twitter.com/Valera1509

В апреле начальник управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Дмитрий Сергиенко рассказывал, что в Москве работают чуть меньше 800 тысяч иностранцев. Год назад их было свыше миллиона. Большую часть мигрантов составляют граждане Кыргызстана — 30%, Узбекистана — 27% и Таджикистана — 20%.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов в июне отмечал, что в городе «остро ощущается нехватка трудовых мигрантов». По его словам, в столице сейчас необходимо 200 тысяч иностранных рабочих.