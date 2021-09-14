Программа «Факт 24» национального телеканала «Узбекистан 24» в понедельник показала репортаж в прямом эфире из школы в Наманганской области, учащиеся которой показали известный опыт с получением электричества из лимона.

То, что получить электричество можно из лимона (а также из яблока, киви, картофеля, огурца, почвы и так далее) — общеизвестный факт. Однако в передаче опыт был назван «открытием».

Начиная прямой эфир, журналист, держа в руках лимон, говорит, что получение тока из него известно в теории. «Но кто это реализует на практике?» — спрашивает она. И отвечает: «У нас есть хорошая новость из Намангана… Это по праву можно назвать открытием».

Учащийся демонстрирует опыт, вставляя в три лимона пластинки из меди и цинка и соединяя из проводами. Потом он подключает вольтметр, стрелка которого начинает двигаться, показывая напряжение.

Журналист задаёт вопросы: «Где можно это использовать? Можно ли так зажечь лампочки? На сколько хватит этого электричества?»

Учащийся и педагог отвечают, что получить можно от 2 до 4 вольт, «прибор» можно использовать для ламп низкого напряжения, длительность «работы» зависит от свежести лимона и уровня кислотности.

Далее в репортаже была показана мини-теплица, в которой учащиеся выращивают растения методом гидропоники.

Завершая репортаж, журналист отмечает, что всё это — результаты внимания, уделяемого в Узбекистане сфере образования под руководством президента за последние пять лет.

Ранее, 10 сентября, Управление народного образования Наманганской области в своём Telegram-канале сообщило об «инновационном способе получения электрического тока с помощью лимона» в этой школе.

«В ходе очередного эксперимента по предмету физика в общеобразовательной школе №1 Учкурганского района [учащимся] удалось получить электрический ток с помощью лимона», — написало управление.

«Учащиеся получили электрический ток из лимона с помощью вольтметра и необходимых устройств. Это своеобразное исследование, которого ещё не достигли их сверстники из других регионов», — говорится в тексте.