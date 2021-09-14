Программа «Факт 24» национального телеканала «Узбекистан 24» в понедельник показала репортаж в прямом эфире из школы в Наманганской области, учащиеся которой показали известный опыт с получением электричества из лимона.
То, что получить электричество можно из лимона (а также из яблока, киви, картофеля, огурца, почвы и так далее) — общеизвестный факт. Однако в передаче опыт был назван «открытием».
Начиная прямой эфир, журналист, держа в руках лимон, говорит, что получение тока из него известно в теории. «Но кто это реализует на практике?» — спрашивает она. И отвечает: «У нас есть хорошая новость из Намангана… Это по праву можно назвать открытием».
Учащийся демонстрирует опыт, вставляя в три лимона пластинки из меди и цинка и соединяя из проводами. Потом он подключает вольтметр, стрелка которого начинает двигаться, показывая напряжение.
Журналист задаёт вопросы: «Где можно это использовать? Можно ли так зажечь лампочки? На сколько хватит этого электричества?»
Учащийся и педагог отвечают, что получить можно от 2 до 4 вольт, «прибор» можно использовать для ламп низкого напряжения, длительность «работы» зависит от свежести лимона и уровня кислотности.
Далее в репортаже была показана мини-теплица, в которой учащиеся выращивают растения методом гидропоники.
Завершая репортаж, журналист отмечает, что всё это — результаты внимания, уделяемого в Узбекистане сфере образования под руководством президента за последние пять лет.
Ранее, 10 сентября, Управление народного образования Наманганской области в своём Telegram-канале сообщило об «инновационном способе получения электрического тока с помощью лимона» в этой школе.
«В ходе очередного эксперимента по предмету физика в общеобразовательной школе №1 Учкурганского района [учащимся] удалось получить электрический ток с помощью лимона», — написало управление.
«Учащиеся получили электрический ток из лимона с помощью вольтметра и необходимых устройств. Это своеобразное исследование, которого ещё не достигли их сверстники из других регионов», — говорится в тексте.
Альфа Центавра
Альфред Нобель перевернулся в гробу))
Сергей Фомичев
А че прикольно))) Может в Фергане радио изобретут. В Самарканде айфон придумают. В Каракалпакстане Теслу. Все благодаря нашему президенту и все за пять лет.
R. Lewine
Скоро наши пропагандисты “откроют“ круглую Землю, гелиоцентризм и гравитацию, и назовут это заслугами широкомасштабных реформ МШМа.
Ivan Samorukov
Ждём электростанции на энергии лимона
Ярослав К.
Какое же это открытие??? В интернете полно видео “электрический ток из лимона“..
Jeka Golosoff
Журналисты такие журналисты, возможно для него это открытие, он же гуманитарий, а учась в школе, отсутствовал на уроке, когда делали опыты с лимоном. Вот и все.
Да что уже там, я думаю для многих это открытие.
Серый
@Jeka Golosoff, куда смотрел редактор перед выпуском передачи? Почему не проверили инфу? Благо сейчас интернет есть в каждом утюге и каждой сковородке. Это позорище и для преподавателя, и для журналиста, и для редактора, и для телеканала в целом.
Алишер Раджапов
Это называется “FACEPALM“ (рука-лицо), когда бьют себя показательно ладошкой по лбу и выражаются..
Max Fayzullaev
всё.. приплыли.. открытие Марса и фотосинтеза узбекскими школьниками студентами и невидимыми учёными не за горами я так понимаю. и да. не забудьте им премии выписать.. и хокиму ( в трёхкратном размере) обязательно ведь это он создал условия.. самим не стыдно за то то превращаете страну в пародию..
Игуанодон Ящеров
То ли ещё будет!
Фёдор Шарапов
Что-то нет новостей о строительстве АЭС.. Наверное решили что лимонами обойдёмся..
Николай Басов
А что это все придираются к передаче?
Если автор репортажа имеет соответсвующий уровень знаний, то конечно для него это открытие.
A n d J O N
@Николай Басов, газета. уз так преподнесла информацию и идут соответствующие отклики.
Олег Ванышев
Жду сообщений по телевизору, что изобрели телевидение, давно пора!
Серый
Я сейчас тут так хохотался.. (с)
При “колонизаторах“ такой опыт с “открытием“ расписывался еще в “800лохматых“ годах во всех учебниках физики за 6-й класс, и ученики его обязательно проводили практически на уроках.
Но сейчас да, видимо этим явлениям электрохимических реакций не обучают преподавателей физики и в школьную программу обучения по физике эта тема не входит. А посему для нынешних учеников это является “открытием“. Ну и да, ученик и вправду талантливый, что смог это найти в интернете, показать на опыте и преподнести преподавателю это как открытие.
Национальный Илон Маск растет, не меньше)))
Ярик Руденко
Чего удивляться нашим журналистам когда недавно российский ведущий на серьёзных щах спросил учёного как сверхзвуковые самолёты могут общаться с землёй по радиосвязи если летают быстрее звука..
Лара Фаргулина
Живём в век великих открытий!
Открытий советских учебников.