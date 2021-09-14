В Хиве 14 сентября стартовал Международный культурный форум «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», сообщили «Газете.uz» в пресс-центре мероприятия.

Форум проводится совместно с ЮНЕСКО по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая была озвучена на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.





Ожидается также заседание постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ. В рамках программы будет заслушан отчет о мероприятиях в рамках «Хива — культурная столица Тюркского мира», презентация о культурной столице Тюркского мира 2022 года, а также избрание генерального секретаря ТЮРКСКОЙ на 2021−2024 года.

Кроме того, 13−21 сентября в нескольких городах Узбекистана — Ташкенте, Хиве и Нукусе — проходит ряд культурных мероприятий Недели культурного наследия.

В рамках недели состоится V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана «Культурное наследие Узбекистана — фундамент нового Ренессанса».





Организаторами мероприятий, проходящих при поддержке правительства Узбекистана, выступают Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана и Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана при содействии ЮНЕСКО, Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и нефтесервисной компании Eriell Group.

В конгрессе примут участие более 350 ученых и экспертов из 46 стран мира и Узбекистана — востоковеды, корановеды, эксперты, исследователи, специалисты по рукописям и миниатюрам и многие другие.





В рамках Недели наследия запланировано проведение нескольких выставок:

фотовыставка «Миниатюры Камолиддина Бехзода»;

выставка живописи и мультимедийного проекта Джамала Усманова «Метафизика созерцания. По мотивам поэзии Алишера Навои»;

фотовыставка археолога, исследователя культуры Средней Азии Леона Барщевского;

выставка «100 выдающихся рукописей Узбекистана» и презентация пилотного выпуска факсимиле;

фотовыставка «История Узбекистана в фотографиях — открывая прошлое»;

«3D-технологии в современной науке» — виртуальное путешествие по памятникам Шахрисабза и Самарканда;

выставка Риштанской керамики.

В рамках Недели культурного наследия также состоится презентация 50 уникальных книг-альбомов из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», посвященных шедеврам искусства Узбекистана как в мировых, так и отечественных коллекциях.

Запланирована церемония передачи 50 комплектов книг-альбомов музеям, галереям, учебным заведениям, посольствам и консульствам зарубежных стран в Узбекистане.





Участники недели наследия побывают в Нукусе и примут участие в открытии Международной научно-теоретической конференции «Роль искусства бахши в цивилизации мировой культуры» в Нукусской школе бахши, а после станут участниками Торжественной церемонии открытия Международного фестиваля искусства бахши.

В Нукусе также состоится международная конференция «Археология и туризм: определение потенциала и управление наследием» под эгидой ЮНЕСКО. Участники обсудят вопросы управления археологическим наследием и геокультурного брендирования, археологического наследия в фундаментальной и прикладной науке и другие актуальные вопросы.