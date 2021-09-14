13 сентября в Узбекистане было официально зарегистрировано 531 новых случаев коронавируса, общее зафиксированное количество случаев с начала пандемии составило 165421, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Суточный прирост снижается с 5 августа, когда было зарегистрировано пиковое значение — 974. С 15 августа цифра составляет менее 900, с 29 августа — менее 800, со 2 сентября — менее 700 и с 11 сентября — менее 600 (вся статистика).

В Ташкенте за минувший день было выявлено 214 случаев, в Ташкентской области — 93, в Ферганской — 55, в Самаркандской — 41. В других регионах прирост составил от 4 в Навоийской до 22 в Сырдарьинской области.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, увеличилось на 5 и достигло 1164.

Показатель прироста случаев пневмонии также продолжает снижаться — в середине августа он были в пределах 500. 13 сентября было подтверждено 93 случая. Общее число случаев пневмонии с 5 июля (тогда была начата публикация статистики) достигло 25571. К настоящему времени выздоровело 20072 человека.

Число умерших от пневмонии с 5 июля достигло 206, в том числе 1 случай зарегистрирован в понедельник.