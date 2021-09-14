Телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и России Владимира Путина состоялся 14 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, состоялся обмен мнениями по региональной повестке в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.

Президенты также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.

Напомним, в начале недели пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил, что Шавкат Мирзиёев в рамках участия в саммите глав стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Владимиром Путиным.

Однако во вторник днем стало известно, что президент России уходит на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Как позднее добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несколько человек, с которым глава страны общается, заразились коронавирусом. После этого российский лидер сдал тест. «Президент абсолютно здоров», — добавил представитель Кремля.

Изоляция, по его словам, не повлияет на интенсивность работы Путина, он продолжит свою деятельность в режиме видеоконференции.