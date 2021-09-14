Компания из Узбекистана принимает участие в международной широкопрофильной строительной выставке The Big 5. Мероприятие проходит с 12 по 15 сентября во всемирном торговом центре Дубая. Узбекистан представляет один из крупных отечественных промышленных холдингов — AKFA Group.





Ежегодно мероприятие служит деловой и информационной платформой для более 2500 экспонентов и 68 тысяч посетителей.





Экспозиция холдинга расположится на одной из четырех крупных площадок в 216 кв. м. В этом году AKFA Group представляет девять видов продукции по двум направлениям деятельности компании: AKFA Windows&Doors (оконно-дверные системы) и AKFA Comfort (отопительные решения).

Помимо этого, компания подготовила для гостей интерактивный AR-стенд. С его помощью посетители смогут ознакомиться с информацией по всем направлениям деятельности компании и с проектами, реализованными в Узбекистане.





«Думаю, что в ближайшие 10 лет тенденция большого строительства в Узбекистане будет сохраняться и развиваться, а международный рынок создает прекрасные условия для реализации потенциала в сфере строительства. Для нас возможность участвовать и обмениваться опытом на мероприятии такого масштаба — большое достижение», — сказал генеральный директор холдинга AKFA Group Камран Гуламов.





Помимо участия в выставке, компания AKFA Group оказала поддержку в организации мероприятия, выступив одним из партнеров проекта.





The Big 5 Show — это масштабное событие в индустрии строительства, которое ежегодно проходит с 1982 года. Ежегодная выставка презентует широкий ассортимент продукции в строительной отрасли. Главная цель мероприятия — объединить множество архитекторов, подрядчиков, инженеров, производителей и дистрибьюторов для изучения возможностей.

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