В честь 30-летия независимости Республики Узбекистан компания Dream City Development предоставляет небывало выгодные условия приобретения недвижимости: большие скидки до 30% и увеличенный до 30 месяцев срок рассрочки с комфортными условиями. Предложение распространяется на коммерческую недвижимость Seoul Mun, расположенную вдоль канала Бурджар в центре столицы.





Территория торгово-досугового центра — 40 тысяч кв. м. Здесь возводится особенная по концепции коммерческо-общественная зона. В три уровня вдоль канала реализуются современные коммерческие помещения. Для будущих владельцев это отличная возможность выбрать максимально подходящее по параметрам помещение. Большое количество вариантов недвижимости предлагает выбор площади от 13 до 1000 кв. м, высоты потолков от 3,5 до 6 м, коммуникаций, размера прилегающей террасы.

Преимуществами также являются концепция открытого пространства у воды с индивидуальным входом для каждого магазина и наличие многоуровневых парковок более чем на 550 машиномест.





Специалисты компании Dream City помогут выбрать коммерческое помещение в Seoul Mun, расскажут подробнее о преимуществах проекта и ходе строительства, а также ознакомят с действующим предложением скидок и рассрочки.

Выгодное предложение позволяет получить до 30% прибыли от недвижимости уже сейчас. Предложение скидки и рассрочки действует до 30 сентября.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.