Президент Шавкат Мирзиёев 16−17 сентября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в столице Таджикистана Душанбе, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на брифинге в понедельник.

Напомним, в прошлом году саммит ШОС из-за пандемии проводился в онлайн-формате. В этот раз главы государств проведут очную встречу. Нынешний саммит ШОС совпадает с 20-летием создания организации.

Глава Узбекистана 16 сентября проведет двусторонние встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Имран Ханом, а 17 сентября — с президентом Ирана Иброхимом Раиси.

Непосредственно совещание глав государств состоится 17 сентября. В завершение переговоров председательство в ШОС перейдет от Таджикистана к Узбекистану.

«По мнению многих зарубежных экспертов, с учетом масштабной работы, проводимой президентом Шавкатом Мирзиёевым в последние пять лет, председательство Узбекистана в ШОС станет событием особого значения с точки зрения безопасности и предотвращения потенциальных рисков и угроз», — сказал Шерзод Асадов.

В тот же день состоится встреча в новом формате — «Шанхайская организации сотрудничества — Организация Договора о коллективной безопасности». На ней стороны обсудят развитие ситуации в Афганистане.