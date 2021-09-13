Похолодание, вызванное антициклоном, пришедшим с районов Поволжья на прошлой неделе, постепенно ослабевает. Прохладный воздух отступает на восток, на территорию Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Сегодня по Узбекистану отмечалась сухая и еще относительно прохладная погода с температурой +27…+32 градусоа, что близко к нормальным значения температуры этих дней.

Завтра и до конца недели по территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода. В ночные и утренние часы будет ещё прохладно, в пределах +12…+15 градусов. Днем солнечные лучи прогреют воздух, и температура будет постепенно повышаться от +29…+34 градусов во вторник до +32…+37 к концу рабочей недели.