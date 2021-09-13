Корейско-узбекский бизнес-центр премиум-класса — масштабный совместный проект южнокорейской компании Evergreen CEA Tashkent и узбекистанской инвесткомпании BIR Capital. Это комфортабельное, современное, высокотехнологичное здание будто перенесено из делового района Сеула в Ташкент. Новый бизнес-центр повысит предложение в сегменте столичной коммерческой недвижимости класса «А» и будет способствовать углублению экономического сотрудничества между странами.





«Для развития отношений между нашими странами мы основали в Узбекистане компанию с корейским капиталом — Evergreen CEA Tashkent, которая работает в сфере строительства, инженерии, маркетинга. Приступая к новому проекту, мы всегда задаем себе вопрос: «А каким мы хотим видеть город через 10 лет?». И выбираем самые современные материалы и технологии, чтобы не идти в ногу со временем, а опережать его. У меня великолепная команда в Южной Корее и фантастические бизнес-партнеры в Узбекистане. Мы приложим все усилия для того, чтобы стать надежным и крепким мостом между двумя странами, двумя культурами", — рассказал Пилье Чо, генеральный директор Evergreen CEA Tashkent

Бизнес-сообщества обеих стран ожидают в ближайшие годы появления на рынке Узбекистана ведущих южнокорейских корпораций. Новый бизнес-центр класса «А» станет их штаб-квартирой. Также премиальные площади будут востребованы среди крупных местных компаний и международных организаций, офисы которых должны соответствовать установленным требованиям в части комфорта и безопасности.





«Я рад, что строительство корейско-узбекского бизнес-центра началось в столь значимый год: в 30-летие независимости Узбекистана и 29-летие установления дипломатических отношений с Республикой Корея. Данный проект будет способствовать большому экономическому росту и развитию дружественных отношений между нашими странами. Надеюсь, что он станет образцом для строительной индустрии Узбекистана и вырастет в еще одну успешную модель сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея», — поделился Виталий Фен, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Республике Корея.

Полезная площадь корейско-узбекского бизнес-центра составляет 11 тысяч кв. м. Интерьер выдержан в лаконичном деловом стиле. Сочетание мягких песочных, насыщенно-шоколадных и холодно-графитовых тонов подчеркивает статусность и успешность расположенных в здании компаний.





На 11 этажах за панорамными окнами разместятся просторные офисы, магазины, рестораны, а на крыше раскинется цветущий сад с традиционными беседками. Тут обитатели бизнес-центра будут восстанавливать силы, проводить неформальные переговоры и любоваться панорамой города.





Благодаря стоечно-ригельной системе остекления внутренние помещения щедро наполнены мягким естественным светом, который благотворно влияет на здоровье и работоспособность сотрудников. Надежная термоизоляция поддерживает комфортную температуру внутри здания, не позволяя ему перегреваться летом и чрезмерно охлаждаться зимой. В данный момент ведется строительство трехуровневого подземного паркинга на 113 машиномест.

Узнать больше о выгодах приобретения недвижимости в корейско-узбекском бизнес-центре можно в офисе продаж. На начальном этапе строительства покупатели получат выгодные цены.

Evergreen CEA Tashkent — узбекистанское подразделение международной корпорации Evergreen Motors Group со штаб-квартирой в Инчхоне (Республика Корея). Компания является официальным дистрибьютором Kia Motors и Hyundai в Средней Азии, а также занимается недвижимостью и оказывает услуги бизнес-консалтинга.

BIR Capital — инвестиционная компания, специализирующаяся на коммерческой недвижимости. Она занимается привлечением привлечением частного капитала, его грамотным управлением и увеличением дохода своих инвесторов.

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