Сборная Узбекистана завоевала 91 медаль на I Играх стран Содружества независимых государств (СНГ), которые проходили с 4 по 11 сентября в Казани (Россия).

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, игры организованы с целью укрепления дружеских отношений стран СНГ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В состязаниях узбекскую делегацию по 15 видам спорта представили 166 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. По итогам соревнований они завоевали 23 золотые, 32 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачёте. Первыми стали российские спортсмены, тройку сильнейших замкнул Казахстан.

Медали завоёваны по боксу, вольной и греко-римской борьбе, борьбе на поясах, курашу, самбо, дзюдо, муай-таю, каратэ, баскетболу (3×3), стрелковому спорту, бадминтону, футзалу и художественной гимнастике. Полный список чемпионов и призёров можно посмотреть на сайте Игр.

Делегация вернётся в Ташкент вечером 14 сентября.

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