Президент Шавкат Мирзиёев 10 сентября подписал указ «Об упрощении таможенных процедур и дальнейшем совершенствовании организационной структуры органов государственной таможенной службы».

Документом одобрено предложение Государственного таможенного комитета (ГТК) о создании таможенных постов удаленного электронного декларирования, имеющих статус вне категории:

с 1 октября — в управлениях ГТК в Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях;

с 1 апреля 2022 года — поэтапно в других областных управлениях комитета.

Согласно указу, с октября этого года новые таможенные посты начнут проводить удалённое оформление электронных грузовых таможенных деклараций, представленных участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

С этой же даты сотрудникам групп по работе с инспекционно-досмотровыми комплексами (сканерами) приграничных таможенных постов из государственного бюджета выплачивается ежемесячная надбавка в размере 40% должностного оклада за вредные условия труда.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года в пунктах пропуска автомобилей через государственную границу Узбекистана:

проверка и оформление документации на товары ветеринарных и фитосанитарных органов будут выполняться посредством таможенной информационной системы «Единое окно» или интегрированных с ней информационных систем;

отменяется практика проставления печати и регистрации товарно-транспортных документов ветеринарными и фитосанитарными органами;

внедряется практика предоплаты всех подлежащих уплате сборов на основе единого счёта-фактуры до въезда транспортных средств в пограничный пункт.

С 1 января 2022 года излишне уплаченные или взысканные таможенные платежи будут возвращаться участникам ВЭД в течение трёх рабочих дней после принятия таможенными органами соответствующего решения.

С нового года также устанавливается минимальный срок отсрочки либо рассрочки оплаты таможенных платежей — 14 дней. В этот период проценты не будут взиматься, а при превышении минимального срока отсрочки или рассрочки оплаты проценты начисляются полностью на весь период. При этом размер доначисленных таможенных платежей, не подлежащих взысканию и возврату, не должен превышать 20% базовых расчётной величины.

С января также внедряется практика условного выпуска товаров до завершения экспертизы на определение кода товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД, назначенной таможенным органом, с обеспечением оплаты таможенных платежей.

Указом ликвидируются шесть таможенных постов, которые закрепляются за другими постами:

железнодорожный приграничный таможенный пост «Найманкул» (Каракалпакстан);

таможенный пост ВЭД «Карши тола» и железнодорожный приграничный таможенный пост «Карши» (Кашкадарьинская область);

железнодорожный приграничный таможенный пост «Амузанг» (Сурхандарьинская область);

железнодорожный приграничный таможенный пост «Бешарык» и приграничный таможенный пост «Укчи» (Ферганская область).

В указе отмечается, что в структуре ГТК будет создана Центральная таможенная лаборатория со статусом обособленного юридического лица. Ожидается, что она получит статус Региональной таможенной лаборатории Всемирной таможенной организации.

Лаборатория займётся определением состава никотиносодержащей продукции и спиртных напитков, оказанием услуг, связанных с проведением экспертизы и сертификацией товаров, а также проведением экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.