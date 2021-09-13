Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в интервью BBC Uzbek высказался о временном правительстве и возможном гуманитарном кризисе в Афганистане.

Журналист узбекской службы BBC спросил, признал ли Узбекистан временное правительство, сформированное в Афганистане.

«В дипломатической практике признание — это немного дальше от того, что вы имеете в виду. Узбекистан в течение нескольких лет установил диалог со всеми крупными силами в Афганистане. И я думаю, что мы становимся свидетелями того, насколько это было правильным [решением]. В своё время нас много критиковали: правильно или нет устанавливать диалог с этими группами. Но если это реальная политическая сила, если у них высокий статус, если у них большое влияние на соседние с Афганистаном страны, конечно, Узбекистан не только вправе, но и вынужден иметь с ними дело», — отметил сенатор.

По этой причине Узбекистан в течение нескольких лет контактировал с «Талибаном», добавил он.

«Мы постоянно во время этих диалогов открыто заявляли о своих критериях, принципах. В первую очередь, нужен мир. Какая бы там ни была ситуация, право народа Афганистана решать это. На протяжении 40 лет были попытки у внешних сил установить коммунистический или западный тип системы управления. Но ни одна попытка не увенчалась успехом и не увенчается. Всегда народ сам должен решать этот вопрос», — сказал Садык Сафаев.

По его словам, Узбекистан всегда отмечал, что правительство Афганистана должно быть сформировано с учётом всех политических сил, религиозных и этнических групп. При это он уточнил, что афганский народ сам должен оценивать временное правительство.

Отметим, что в правительстве, сформированном «Талибаном», — по одному представителю узбекской и таджикской национальности. В основном, среди назначенных министров пуштуны, но нет хазарейцев. Подробнее этнический состав нового правительства Афганистана разбирало ранее ИА Anadolu.

«Например, Узбекистан очень не любит, когда кто-то со стороны читает лекцию и учит, как поступать. Мы тоже должны от этого воздержаться, но нам необходимо, и мы можем говорить о своих желаниях», — отметил сенатор.

Садык Сафаев считает, что на сегодняшний день, прежде всего, необходимо предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане.

«Для этого мы должны вести дела с реальной властью в стране. Другого пути нет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе недавнего выступления также заявил, что „мы должны вести диалог“. Мы тоже призываем к этому», — подчеркнул он.

Первый замглавы Сената также прокомментировал планы Евросоюза заплатить соседям Афганистана, чтобы они приняли беженцев из этой страны.

«Моё личное мнение: не нужно говорить о подготовке к приёму беженцев, нужно предотвратить появление беженцев. Для этого нужно реализовать гуманитарные программы, доставить продовольствие. Если будут какие-то санкции, блокада Афганистана, то, конечно, там будут беженцы. От санкций страдает престарелые, женщины, дети, инвалиды — правительство обычно не страдает от этого. Поэтому международное сообщество не должно отдаляться от Афганистана», — заявил он.

Садык Сафаев прокомментировал утверждение, что в Узбекистане «не паникуют» по поводу ситуации в Афганистане.

«Возможно, есть озабоченность, но не паника. Для паники нет причин… Я ещё раз хочу сказать, что у Узбекистана есть конкретный подход, политика. Реализуются все меры для обеспечения мира в Узбекистане», — сказал сенатор, напомнив о многолетнем диалоге с «Талибаном», который заверил, что не допустит возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану.

В конце августа в ООН заявили, что Афганистан вступает в новую фазу на фоне углубляющегося гуманитарного и экономического кризиса, что вызывает глубокую тревогу у генерального секретаря ООН. Антониу Гутерриш призвал государства мира помочь афганцам в этот тяжелый для них час.

Почти половине населения — это 18 миллионов человек — просто не выжить без гуманитарной помощи, отметил генсек организации. Каждый третий житель не знает, что и когда он сможет поесть в следующий раз. По прогнозам, в следующем году больше половины афганских детей младше пяти лет окажутся на гран и истощения.

«Больше, чем когда-либо дети, женщины и мужчины Афганистана нуждаются в поддержке и солидарности международного сообщества», — заявил глава ООН.