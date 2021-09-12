В Ташкенте 12 сентября в результате конфликта между гражданами, работающими в торговом комплексе «Малика», скончался мужчина, сообщило ГУВД города.

Инцидент произошёл примерно в 12:00 возле одного из кафе на пересечении Малой кольцевой автодороги и улицы Лабзак. В ходе конфликта Т. Б. (1977 года рождения) получил ножевое ранение в область груди и скончался. Ещё один человек — М. А. (1988) — был доставлен в медицинское учреждение с различными ранениями.

Ранее в социальных сетях распространилось видено, на котором видно, как десятки мужчин посажены в автобус с решётками на окнах. Слышны голоса мужчин: «Назовите причину [задержания], здесь столько невиновных!», «Помогите!»

В ГУВД заявили, что «в целях выявления подозреваемых, а также проведения следственных мероприятий со свидетелями происшествия все участники инцидента были приглашены в ОВД», «на распространившемся видео запечатлён процесс доставления граждан в ОВД и осмотр места происшествия».

Количество участников конфликта и свидетелей, доставленных в ОВД, не уточняется.

Сообщается, что прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 часть 1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.