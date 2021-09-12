10 сентября Дания стала первая из стран Евросоюза, отменившей все карантинные ограничения, пишет Euronews. Это стало возможным, так как правительство страны в конце августа решило не продлевать положение, которое определяет коронавирусную инфекцию COVID-19 как «особо опасное заболевание». Срок действия этого документа истек в ночь на пятницу.

Дания начала смягчать карантинные ограничения с 14 июня. Тогда граждан просили носить маски только в общественном транспорте, продлили время работы ресторанов, увеличили разрешенное число людей, одновременно находящихся в помещении. Власти также разрешили ходить в театры, кинотеатры и музеи без COVID-паспортов, доказывающих факт вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 14 августа в стране отказались от обязательного ношения масок в общественном транспорте. С 1 сентября открылись ночные клубы, были сняты ограничения на число участников массовых мероприятий, а сертификат о вакцинации стал необязателен при посещении ресторанов, футбольных матчей, фитнес-центров и парикмахерских.

Снятие ограничений стало возможным «благодаря вакцинации и огромным усилиям жителей Дании», заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике. По данным Датского управления здравоохранения, полный курс вакцинации прошли 86% жителей (4,42 миллиона), среди людей старше 65 лет показатель достигает 96%.

Эксперты также объясняют успехи Дании в борьбе с пандемией высокой социальной ответственностью датчан и их доверием правительству. «Если уровень доверия к другим людям или властям низок, для сдерживания коронавируса потенциально требуется больше драконовских мер», — цитирует профессора политических наук Орхусского университета Герта Тингаарда Meduza.

Министерство здравоохранения Дании перестало считать коронавирусную инфекцию COVID-19 как «особо опасное заболевание». Смена статуса означает, что теперь Минздрав не может водить такие социальные запреты, как ограничение максимального числа участников массовых мероприятий или обязательное ношение масок в общественном транспорте. Для возвращения COVID-19 статуса болезни, представляющей критическую опасность, требуется решение парламента Дании.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок. Он добавил, что коронавирус больше не является особо опасной угрозой для общества. Тем не менее министр написал в Twitter, что власти будут действовать решительно и быстро, если ситуация с заболеваемостью выйдет из-под контроля.

Раньше Дании основные ограничения, связанные с COVID-19, отменили Исландия и Великобритания, которые не входят в ЕС. В конце сентября от большинства ограничений планирует отказаться Швеция. Кроме того, социальные запреты из-за пандемии фактически перестали действовать в балканских странах.