Сезон сливы в самом разгаре. Проект Zira.uz собрал рецепты выпечки и десертов со сливой.

Пирог со сливой и карамельной заливкой

Слива очень хорошо сочетается с песочным тестом и корицей. Благодаря карамели пирог по этому рецепту получится хрустящим.

Галеты со сливами на творожном тесте

Творожные галеты со сливами — это выпечка на скорую руку, в которой мало теста и много начинки.

Сливовый пирог с заварным кремом

Благодаря кремовой начинке этот пирог получается очень нежным, а сливы делают его особенно красивым.

Шоколадный пирог со сливами

По этому рецепту можно приготовить не только пирог, но и торт. Если разрезать его на несколько коржей, пропитать любимым кремом и украсить сливами, получится праздничный десерт.

Брауни-чизкейк со сливами

Брауни и чизкейк — едва ли не самые популярные десерты. Слива хорошо сочетается и с крем-сыром, и с вязким шоколадом. Значит, эти лакомства можно соединить.

Песочный пирог со сливами

Слива — это один классических вариантов начинки для сладких тартов. К такому десерту можно подать мороженое.