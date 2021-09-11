Лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил о готовности обсуждения с Социал-демократической партией «Адолат» вопроса выдвижения единого кандидата на выборах президента. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Чтобы реализовать такие важные изменения, как создание Независимой Судебной власти, организация Следственного комитета и перевод Учреждений исполнения наказания в подчинение Министерства юстиции, нужно в первую очередь добиться доверия избирателей», — заявил Алишер Кадиров.

«Видно, что во взглядах по этим темам есть сходства с адолатовцами. В этом нет ничего плохого, — отметил он. — Того, что эти темы были и в предвыборной программе „Миллий тикланиш“ на прошлых парламентских выборах, достаточно, чтобы понять, что заявления о её копировании неуместны».

«В свою очередь, мы считаем повторение в программе кандидата от „Адолат“ наших предложений в сфере воспитания и образования, которую мы обозначили приоритетной, не копированием, а единомыслием», — заявил лидер партии.

«Я оцениваю это единомыслие как возможность. Если кандидат от „Адолат“ заинтересован в реализации этих инициатив, я готов к обсуждению вопроса выдвижения единого кандидата от наших партий на Президентских выборах», — предложил Алишер Кадиров.

«Наш народ требует от нас не определения автора идей, а изменения Узбекистана», — заключил он.

В начале сентября партия «Адолат» обвинила Алишера Кадирова, представившего свою предвыборную программу, в копировании идей из её предвыборной программы 2019 года.

В своём заявлении «Адолат» перечислила три претензии к программе «Миллий тикланиш»:

1. Объединение уголовного, административного, гражданского и экономического судов. «Знает ли уважаемый лидер ДП „Миллий тикланиш“., что в настоящее время все четыре суда объединены на уровне областей и сейчас идёт процесс объединения судов на уровне районов?» — спрашивается в заявлении.

2. Передача учреждений исполнения наказания от МВД в ведение Минюста. «СДП „Адолат“ обозначила этот вопрос одним из приоритетных в предвыборной программе 2019 года и в этом отношении не нуждается в помощи „МТ“», — говорится в заявлении.

3. Создание независимого Следственного комитета. Создание единого следственного органа предусмотрено действующей предвыборной программой «Адолат», и она «не дарила „МТ“ эту инициативу и не отказывалась от своей твёрдой позиции по ней», заявили в партии социал-демократов.

«В многопартийной системе каждая политическая партия должна иметь своё слово. Потому что взгляды в обществе, сознании народа самые разные, народ в соответствии с этим поддерживает и следует за политической силой, которая отражает его политический вкус, его цели и устремления. Несомненно, у всех нас одна цель — благоустроенность нашей Родины, мир на нашей земле, свободная и благополучная жизнь. Однако все мы выбираем свойственный нам путь достижения этой цели. Естественно, есть и такие, которые не могу найти свой путь. Мы считаем своим долгом помочь им», — отметили в «Адолат».