Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в интервью BBC Uzbek высказался о деятельности средств массовой информации в Узбекистане, заявив, что на журналистов не оказывается давление.

«Есть ли в Узбекистане оппозиция? Есть! Возьмём средства массовой информации. Сегодня это очень важная оппозиция. Они в открытую оценивают каждое действие власти, президента, парламента. Разве кто-то оказывает на них давление?» — сказал замглавы Сената. Когда журналист отметил, что давление все-таки есть, Садык Сафаев перебил его: «Нет!»

Сенатор подчеркнул, что не знает ни одного случая закрытия какого-либо СМИ или привлечения журналистов к ответственности. По его мнению, каждое их выступление, наоборот, «приводит к реакции властей как в центре, так и на местах».

На встречный вопрос о конкретных именах, кто оказался под давлением, журналист заявил, что в BBC Uzbek регулярно поступают обращения, к примеру, о вызовах в МВД, в частности, в отдел по борьбе с терроризмом. Он уточнил, что вызывают не только корреспондентов ведущих изданий, но и главных редакторов, где их просят не освещать те или иные темы.

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«Я могу вам точно сказать, что сегодняшние критические материалы многим не нравятся, но критика, существовавшая два года назад, в особенности, в электронных СМИ, не угасала. Сегодня все мы должны признать, что в Узбекистане роль СМИ очень велика. Мы не имеем права это отрицать», — отметил Садык Сафаев.

В этом же интервью сенатор назвал оппозицию одним из ключевых факторов устойчивого развития общества. «Без неё, без критики, то есть без альтернативных идей общество не может развиваться», — подчеркнул он. Общество заинтересовано в появлении оппозиции, но она должна сформироваться естественно, сказал он.