LG Electronics объявляет о запуске конкурса «Миссия будущего» для стартапов. Цель глобальной инициативы — выявить инновационные технологии и бизнес-идеи, способные проложить путь в будущее.

Организатором конкурса является LG Nova — инновационный центр компании в Кремниевой долине, стратегическая команда которого работает со стартапами и сообществами предпринимателей для создания новых предприятий и привлечения в LG еще большего количества инноваций.

«Миссия будущего» — это ежегодная девятимесячная программа, созданная для поиска идей, концепций и компаний, которые повысят качество жизни в более экологичном, осознанном, здоровом и целостном будущем. Участники, прошедшие отборочный этап конкурса, будут работать с командой LG Nova над своими бизнес-предложениями в течение трех-шести месяцев, переходя к процессу отбора финалистов, который начнется в марте 2022 года.

Финалисты конкурса смогут работать с командой LG Nova в Калифорнии. Это ускорит их развитие, поможет вывести бизнес на следующий этап и откроет потенциальные возможности для совместного бизнеса с LG. Компания намерена выделить до 20 млн долларов на поддержку финалистов инвестициями, ресурсами, финансированием для разработки концепции, получения доступа к глобальной инфраструктуре LG и поставкам для создания совместных предприятий.





На протяжении всего процесса лучшие участники конкурса с оригинальными бизнес-идеями будут иметь возможность взаимодействовать с LG и партнерами компании, а также получать доступ к корпоративным ресурсам, менторству и пилотным программам для дальнейшего развития бизнеса.

Конкурс 2021—2022 гг. будет посвящен инновациям для технологически продвинутого образа жизни на благо людей, сообществ и всей планеты по пяти основным направлениям:

Здравоохранение онлайн: изобретательные подходы, системы и устройства, помогающие людям контролировать свое здоровье в любое время и в любом месте, способствуя улучшению здоровья и благополучию населения. Энергия для электромобилей: новые услуги, решения и бизнес-идеи, которые помогут масштабировать инфраструктуру электромобилей и ускорить использование электроэнергии для транспортных средств. «Умный» образ жизни: контент, услуги, приложения и технологии, которые можно интегрировать в домашнее пространство, потенциально используя платформу LG ThinQ для оптимизации и улучшения повседневной жизни. Метавселенная: инновации, которые помогут построить новый цифровой мир и интернет, основанный на игровых технологиях VR, AR и XR, блокчейнах, цифровых аватарах и многом другом. Инновационное влияние: свободное направление для принципиально новых или смежных инноваций в соответствии с философией LG, направленной на улучшение жизни и оказывающей положительное влияние на людей, сообщества и планету в целом.

«Инициатива «Миссия будущего» — это первый шаг LG Nova для привлечения внешних инноваций в LG. Компания сотрудничает с новаторами и стартапами по всему миру, чтобы вместе развивать идеи и строить бизнес. Проще говоря, LG хочет оказать положительное влияние на общество. И мы считаем, что разные точки зрения могут выявить лучшие инновации для растущего мирового сообщества. Это также касается технологий для устойчивого образа жизни, экологически чистых продуктов и инклюзивного общества в целом. Мы будем использовать инновации, чтобы спасать жизни, землю и создавать лучшую жизнь для всех", — сказал доктор Сокву Ри, старший вице-президент по инновациям LG Electronics и глава LG Nova.

Как это работает. «Миссия будущего»: процесс обзора и отбора

Заявки на участие в конкурсе «Миссия будущего» будут приниматься с 1 сентября по 25 октября 2021 года на сайте.

Победители будут объявлены в июне 2022 года. Только 10 компаний получат звание финалистов и возможность строить свой бизнес вместе с LG.

Оценка стартапов для «50 Первых» будет проводиться с 25 октября по 31 декабря 2021 года. В процессе 50 компаний получат доступ к ресурсам для развития совместного бизнеса, включая важную бизнес-инфраструктуру и возможность взаимодействовать с ведущими мировыми технологическими компаниями как с наставниками и коллегами. Эта группа также будет подключена к сети корпоративных партнеров LG, венчурным капиталам, пилотным программам и другим влиятельным организациям, что поможет использовать дополнительные возможности для бизнеса.

Команда LG Nova продолжит процесс взаимодействия со стартапами, которые войдут в «50 Первых», с января по март 2022 года, чтобы в конце марта объявить «20 избранных». «Избранным» будут предоставлены возможности доступа к финансовым вложениям, глобальной инфраструктуре LG и другим бизнес-ресурсам, основанным на совместной стратегии развития бизнеса и его потребностях.

В конце июня 2022 года команда LG Nova выберет 10 победителей конкурса, которые смогут развивать свой бизнес совместно с LG при глобальной поддержке компании.

Узнать больше о том, как LG Nova способствует инновациям для формирования лучшего будущего можно на сайте.

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