Парк культуры и отдыха Абдуллы Кадыри в столице планируется обновить «с учётом пожеланий ташкентцев». Об этом сообщается на сайте хокимията Ташкента.

В сообщении говорится, что по инициативе дирекции Olmazor Business City сейчас здесь «проводятся работы по благоустройству: убирается мусор, ремонтируются пешеходные дорожки и восстанавливается поливочная система».

Хокимият напоминает, что 24 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании указал на необходимость создания в городах «тихих» зелёных зон для прогулок и отдыха горожан.

«Именно в такой концепции предполагается реконструкция парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри: вместо шумных аттракционов здесь будут посажены аллеи, разбиты клумбы, обустроены детские и спортивные площадки», — сообщила администрация Ташкента.

Дирекция Olmazor Business City пригласила к сотрудничеству «художников, архитекторов, ремесленников, всех творческих инициативных горожан для участия в преобразовании парка».

«Для консультаций по улучшению парковой зоны были приглашены представители Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана. После совместного осмотра территории, занимающей 9 га, договорились о дальнейшем сотрудничестве по восстановлению и обновлению зелёных насаждений. Концепция реконструкции парка будет разработана совместно», — говорится в сообщении.





Весной в парке был дан старт строительству отеля Hampton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri. Сообщалось, что он займёт территорию в 0,75 га.

Летом представители Экологической партии, посетив парк, заявили, что он «превратился в свалку, а деревья из лотов, предоставленных инвесторам, засохли».

Высыхание деревьев наблюдается и в других парках столицы, отданных инвесторам и находящимся на реконструкции.