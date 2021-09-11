Президент Шавкат Мирзиёев 10 сентября провёл видеоселекторное совещание по вопросам подготовки квалифицированных кадров в области информационных технологий и системной работы с одаренной молодежью, передаёт корреспондент «Газеты.uz».





В совещании через видеоконференцсвязь участвовал также министр по делам правительства и будущего ОАЭ Мухаммад бин Абдулла аль-Гергави.

Глава государства напомнил, что цифровая экономика выбрана в качестве одного из основных драйверов развития страны в течение пяти лет.

С начала года число резидентов IT-парка увеличилось на 35% (482), они создали более 6000 новых рабочих мест. Экспорт программных продуктов за первые восемь месяцев этого года составил 26 миллионов долларов. В ближайшие 3 года в различных сферах экономики планируется реализовать еще 300 проектов.

Для обеспечения этих проектов и в целом IT-сферы высококвалифицированными специалистами в сотрудничестве с ОАЭ реализуется проект «Один миллион программистов» (с ноября 2019 года). К настоящему времени бесплатное обучение прошли 567 тысяч мальчиков и девочек. Что примечательно, 446 тысяч (79%) из них — учащиеся школ.

Сертификаты получили 217 тысяч человек. Например, в Навоийской области — 51 тысяч, Андижанской — 41 тысяч и Каракалпакстане — 18 тысяч.

Шавкат Мирзиёев отметил, что ни один учащийся из 2000 школ не участвовал в проекте «Один миллион программистов». Он поручил довести проект до каждой школы, при необходимости — дополнительного оснащения школ компьютерами, широкого привлечения детей к проекту.

Для этого поручено утвердить список учащихся и обеспечить обучение 100 тысяч школьников. Кроме того, планируется обучить этим курсам дополнительно 200 тысяч молодых людей в рамках программы на базе Центров молодёжи и моно-центров «Ишга мархамат».

Президент обратился к хокимам и заявил, что «ни одна школа не должна остаться в стороне от проекта «Один миллион программистов». В течение двух месяцев планируется доставить в такие школы минимум по 10 компьютеров. Для этого из бюджета намечено выделение 100 млрд сумов.

Сегодня в стране действуют 100 школ, специализирующихся на информационных технологиях. В ближайшие два года планируется увеличить их количество до 205 и обучить более 30 тысяч учащихся.

В связи с этим ответственным лицам дано указание заблаговременно подготовить педагогов для этих школ, технику и учебные программы.

Еще одно нововведение — с 1 октября этого года во всех регионах откроется 14 IT-техникумов, где должны обучать около 8000 юношей и девушек по таким направлениям, как программный инжиниринг, информационная безопасность и телекоммуникации.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков заверил президента, что все техникумы будут запущены в срок.

Для внедрения новой системы подготовки молодых кадров в сфере на основе ГЧП «Алока-банк» создаст венчурный фонд с уставным капиталом 80 млрд сумов и Центр развития IT-знаний.

Кроме того, в настоящее время действует 151 центр обучения цифровым технологиям, в которых в этом году обучились более 27 тысяч слушателей. До 1 ноября планируется создать ещё 54 таких центра.

На базе Каракульской международной школы математики намечено начать проект по созданию IT-кластера. В этом регионе поручено создать отдельный вуз, IT-парк и молодёжный городок.