Президент Шавкат Мирзиёев 10 сентября провёл видеоселекторное совещание по вопросам подготовки квалифицированных кадров в области информационных технологий и системной работы с одаренной молодежью, передаёт корреспондент «Газеты.uz».
В совещании через видеоконференцсвязь участвовал также министр по делам правительства и будущего ОАЭ Мухаммад бин Абдулла аль-Гергави.
Глава государства напомнил, что цифровая экономика выбрана в качестве одного из основных драйверов развития страны в течение пяти лет.
С начала года число резидентов IT-парка увеличилось на 35% (482), они создали более 6000 новых рабочих мест. Экспорт программных продуктов за первые восемь месяцев этого года составил 26 миллионов долларов. В ближайшие 3 года в различных сферах экономики планируется реализовать еще 300 проектов.
Для обеспечения этих проектов и в целом IT-сферы высококвалифицированными специалистами в сотрудничестве с ОАЭ реализуется проект «Один миллион программистов» (с ноября 2019 года). К настоящему времени бесплатное обучение прошли 567 тысяч мальчиков и девочек. Что примечательно, 446 тысяч (79%) из них — учащиеся школ.
Сертификаты получили 217 тысяч человек. Например, в Навоийской области — 51 тысяч, Андижанской — 41 тысяч и Каракалпакстане — 18 тысяч.
Шавкат Мирзиёев отметил, что ни один учащийся из 2000 школ не участвовал в проекте «Один миллион программистов». Он поручил довести проект до каждой школы, при необходимости — дополнительного оснащения школ компьютерами, широкого привлечения детей к проекту.
Для этого поручено утвердить список учащихся и обеспечить обучение 100 тысяч школьников. Кроме того, планируется обучить этим курсам дополнительно 200 тысяч молодых людей в рамках программы на базе Центров молодёжи и моно-центров «Ишга мархамат».
Президент обратился к хокимам и заявил, что «ни одна школа не должна остаться в стороне от проекта «Один миллион программистов». В течение двух месяцев планируется доставить в такие школы минимум по 10 компьютеров. Для этого из бюджета намечено выделение 100 млрд сумов.
Сегодня в стране действуют 100 школ, специализирующихся на информационных технологиях. В ближайшие два года планируется увеличить их количество до 205 и обучить более 30 тысяч учащихся.
В связи с этим ответственным лицам дано указание заблаговременно подготовить педагогов для этих школ, технику и учебные программы.
Еще одно нововведение — с 1 октября этого года во всех регионах откроется 14 IT-техникумов, где должны обучать около 8000 юношей и девушек по таким направлениям, как программный инжиниринг, информационная безопасность и телекоммуникации.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков заверил президента, что все техникумы будут запущены в срок.
Для внедрения новой системы подготовки молодых кадров в сфере на основе ГЧП «Алока-банк» создаст венчурный фонд с уставным капиталом 80 млрд сумов и Центр развития IT-знаний.
Кроме того, в настоящее время действует 151 центр обучения цифровым технологиям, в которых в этом году обучились более 27 тысяч слушателей. До 1 ноября планируется создать ещё 54 таких центра.
На базе Каракульской международной школы математики намечено начать проект по созданию IT-кластера. В этом регионе поручено создать отдельный вуз, IT-парк и молодёжный городок.
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а нафига? Вы лучше дайте по шее тем авторам которые составляли учебник по информатике то бишь технология. у меня ребенок, в 6-м классе, не умеет форматировать MS Word и делать сводные таблицы в MS Excel? серьезно вот? и Вы замахнулись на 1млн программистов, если фундаментальная база у Вас на соплях висит?
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создайте русский совет программистов с допуском по диплому ТУИТ. и пусть методисты разработают методичку по написанию глав к учебнику. мне проще самому учебник написать!
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с какими знаниями школьник должен выйти из школы? он должен быть патриотнутым или же образованным? начните интеграцию детей в управление школьным процессом. пусть часть детей, на уроке труда помогает чинить парты или чистить картошку(готовить блюда), взрослые составляют отчеты, финансовые вычисления или распределяют учебную нагрузку.
и им практика и директору помощь.