Рано утром в субботу в Узбекистан было доставлено 356 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Вакцина была предоставлена правительством Германии, её поставка была организована Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) через глобальную платформу COVAX.

«С самого начала пандемии Германия регулярно поддерживает Узбекистан в борьбе с ней», — сказал посол Германии в Ташкенте д-р Тило Клиннер. «Наша цель — сделать так, чтобы каждый в мире получил необходимую вакцину… Вакцины распространяются не по политическим мотивам, а исключительно по необходимости», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе посольства ФРГ, в июле 2020 года Германия выделила Узбекистану 2 млн евро на борьбу с пандемией. На эти средства были частично закуплены аппараты ИВЛ для больниц. Германия также софинансировала более 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca для Узбекистана в рамках COVAX, которые были поставлены в марте. В июле 2021 года из Германии было привезено более 3 миллионов хирургических масок.

В общей сложности Германия посредством COVAX предоставило более 230 миллионов доз вакцины в 138 стран, включая 92 развивающиеся страны. К концу года эта цифра увеличится ещё минимум на 100 миллионов доз, 90% вакцины распространяется через COVAX.

В 2020 году Германия стала соучредителем платформы Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Её цель — способствовать справедливому доступу для всех к вакцинам, лекарствам и диагностическим средствам, а также укрепить системы здравоохранения. Германия является вторым по величине донором, поддержавшим ACT-A на сумму 2,2 млрд евро. Львиная доля этой суммы приходится на COVAX.





Фото: ЮНИСЕФ.

В рамках борьбы с пандемией налажено сотрудничество Узбекистана с институтом им. Роберта Коха (RKI) и открытие телемедицинского отделения интенсивной терапии. В 2020 году врачи RKI дважды посетили Узбекистан для оказания поддержки узбекским коллегам в борьбе с пандемией и лечении пациентов с COVID-19. Команда экспертов также сотрудничает с Министерством здравоохранения в области общественного здравоохранения.

Справка

17 марта в Узбекистан было поставлено 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca, 16 июня — 50 тысяч, 14 августа — 276,4 тысячи доз. Общее количество доз этой вакцины составило свыше 1,342 миллиона.

Всего Узбекистан получил 22,802 миллиона доз вакцин, в том числе 18 миллионов китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001, 3 миллиона американской Moderna и 460 тысяч доз российского «Спутника V». На днях из США ожидается поставка более 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer.

К настоящему времени в стране использовано более 16,6 миллиона доз вакцины, число полностью вакцинированных превысило 3 миллиона.