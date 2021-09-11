Фармацевтический институт образования и исследований (ФИОИ) с 2021—2022 учебного года предлагает обучение молодым людям, которые намерены работать в фармацевтической отрасли.
Учебный процесс в институте будет осуществляться в лабораториях, оснащенных инновационным оборудованием. Занятия в институте будут проводиться квалифицированным профессорско-преподавательским составом, а также зарубежными специалистами с применением современных педагогических и информационных технологий.
Выпускники ФИОИ получат возможность работать в аптеках различных форм собственности, фармацевтических компаниях, контрольно-аналитических лабораториях, лабораториях судебной химии и других учреждениях сферы фармацевтики.
Исходя из условий и льгот, созданных правительством Узбекистана для негосударственных учебных заведений, команда вуза намерена принять талантливых местных и иностранных абитуриентов, которые мечтают стать профессионалами в области фармацевтики.
Институт предлагает абитуриентам возможность обучаться по направлениям бакалавриата и магистратуры.
Направления бакалавриата:
- Фармация (по видам) — пять лет;
- Промышленная фармация (по видам) — четыре года.
Специальности магистратуры — два года:
- Организация и управление фармацевтическим делом;
- Фармацевтическая химия и фармакогнозия;
- Промышленная технология лекарств;
- Технология лекарственных средств и препаратов;
- Экспериментальная и спортивная фармакология.
Новое здание. Будет введено в эксплуатацию к 2022−2023 учебному году
Заявления будут приниматься в режиме онлайн и офлайн.
Телефоны: (+998) 97−137−00−50, (+998) 97−138−00−50, (+998) 55−503−34−35, (+998) 55−503−35−34.
Адрес: Юнусабадский р-н, 19 квартал, 46.
Ориентир: автозаправочная станция Uz Mal-oil, супермаркет Carrefour.
Telegram: (+998) 97−137−00−50.
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