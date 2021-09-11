Фармацевтический институт образования и исследований (ФИОИ) с 2021—2022 учебного года предлагает обучение молодым людям, которые намерены работать в фармацевтической отрасли.





Учебный процесс в институте будет осуществляться в лабораториях, оснащенных инновационным оборудованием. Занятия в институте будут проводиться квалифицированным профессорско-преподавательским составом, а также зарубежными специалистами с применением современных педагогических и информационных технологий.

Выпускники ФИОИ получат возможность работать в аптеках различных форм собственности, фармацевтических компаниях, контрольно-аналитических лабораториях, лабораториях судебной химии и других учреждениях сферы фармацевтики.





Исходя из условий и льгот, созданных правительством Узбекистана для негосударственных учебных заведений, команда вуза намерена принять талантливых местных и иностранных абитуриентов, которые мечтают стать профессионалами в области фармацевтики.

Институт предлагает абитуриентам возможность обучаться по направлениям бакалавриата и магистратуры.

Направления бакалавриата:

Фармация (по видам) — пять лет;

Промышленная фармация (по видам) — четыре года.

Специальности магистратуры — два года:

Организация и управление фармацевтическим делом;

Фармацевтическая химия и фармакогнозия;

Промышленная технология лекарств;

Технология лекарственных средств и препаратов;

Экспериментальная и спортивная фармакология.



Новое здание. Будет введено в эксплуатацию к 2022−2023 учебному году

Заявления будут приниматься в режиме онлайн и офлайн.

Телефоны: (+998) 97−137−00−50, (+998) 97−138−00−50, (+998) 55−503−34−35, (+998) 55−503−35−34.

Адрес: Юнусабадский р-н, 19 квартал, 46.

Ориентир: автозаправочная станция Uz Mal-oil, супермаркет Carrefour.

Telegram: (+998) 97−137−00−50.

Instagram: @ftti.uz

Сайт: ftti.uz

E-mail: iper@ftti.uz

На правах рекламы.