Переговоры президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко прошли в Москве 9 сентября. Лидеры двух стран общались в Кремле около 3,5 часов, сообщил ТАСС.

Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь переходят к единой промышленной политике. Российский лидер отметил, что удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.

Глава РФ также анонсировал подписание документов о единых энергетических рынках России и Беларуси до 1 декабря 2023 года.

Россия и Беларусь согласовали все 28 союзных программ двух государств. По словам Владимира Путина, заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Беларусь, где планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года.

Граждане России и Беларуси благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства. Кроме того, будут созданы условия для повышения уровня их жизни, заявил президент России.

Москва и Минск планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко не исключил возможность возвращения к вопросу о единой валюте двух стран. Владимир Путин в свою очередь отметил, что о единой валюте говорить рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику.

Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года — 128,5 доллар за тысячу кубов, в то время как на бирже он продается по 700 долларов. При этом глава РФ подчеркнул, что цены на газ для Минска на 2022 год не будут даже индексироваться на уровень инфляции.

Президенты обсудили строительство единого оборонного пространства. В этом контексте, по словам Путина, большое внимание уделили совместным учениям на территории России и Беларуси «Запад-2021». Они, отметил российский лидер, не направлены против кого бы то ни было.

Президенты также подробно обсудили ситуацию в Афганистане. Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва будут наращивать противодействие военным угрозам.

Владимир Путин отметил, что Россия не будет влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе — это, по словам президента, ее не касается. Глава Беларуси заявил, что благодарен Путину за политику невмешательства в дела страны по вопросу мигрантов.

Принято также решение снять все ограничения по авиасообщению между двумя странами.

Объем российских кредитов Беларусь до конца 2022 года составит около $630−640 млн. Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не будет обращаться к Москве за новыми кредитами.

Владимир Путин отметил, что страны находятся на правильном пути интеграции. Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва при необходимости могут сблизиться еще больше.