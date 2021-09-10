Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 сентября подписал указ о расширении поддержки одаренной молодёжи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в вузах страны.

Согласно документу, с 2021—2022 учебного года квота государственной стипендии президента для докторантов, обучающихся в базовой докторантуре, и студентов магистратуры, увеличивается в 2 раза — до 10 и 22 соответственно, а для студентов бакалавриата вводится по 1 стипендии на каждый вуз.

Для одарённых студентов Каракалпакстана учреждаются государственные стипендии имени Героя Узбекистана, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергена Каипбергенова и имени Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибройима Юсупова.

Государственная стипендия президента и государственные именные стипендии также внедряются для студентов бакалавриата, обучающихся по совместным образовательным программам государственных вузов и в филиалах зарубежных и негосударственных вузов. В число государственных именных стипендий входят стипендии имени Беруни, Ибн Сино, Навои, Камолиддина Бехзода и Улугбека.

Предварительный этап конкурса на государственные стипендии проводится самим вузом. Претенденты, рекомендуемые на очередной этап конкурса, определяются при участии профессоров-преподавателей и студентов.

Студенты-лауреаты государственных президентской и именных стипендий без экзаменов на основе дополнительного государственного гранта принимаются в магистратуру государственного вуза по соответствующему направлению бакалавриата и смежной специальности.

Министерству высшего и среднего специального образования поручено обеспечить проведение предварительного этапа конкурсов на получение стипендий вузами «на основе прозрачности, справедливости и на высоком уровне».