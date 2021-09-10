Положение о порядке проведения конкурса «Лучшая школа по обучению иностранным языкам» на премию президента утверждено постановлением правительства от 9 сентября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, конкурс на лучшую школу по преподаванию иностранных языков проводится ежегодно среди школ с обучением английскому, немецкому и французскому языкам.

Школа, изъявившая желание принять участие в конкурсе, ежегодно до 20 сентября регистрирует свою сборную команду в информационной системе Министерства народного образования и до 20 октября вносит в информационную систему «установленные базовые показатели» обучения иностранным языкам.

В конкурсе может принять участие только одна команда по одному языку из каждой школы. Сборная команда состоит из пяти учеников 7−9 классов.

Конкурс проводится в три этапа:

первый этап (районный) — ежегодно в феврале. Уровень владения иностранными языками участников проверяется с помощью тестовых заданий;

второй этап (региональный) — ежегодно в апреле. На этом этапе оцениваются понимание текста на слух (listening), письмо (writing), чтение (reading) и лексико-грамматические навыки участников.

третий этап (республиканский) — ежегодно в августе. Проверяются понимание текста на слух (listening), письмо (writing), разговорная речь (speaking) и чтение (reading) на основе международных сертифицированных стандартов владения иностранным языком, а также проверяется знание стран, в которых этот язык является родным.

Победители конкурса будут награждены президентской премией.

На районном (городском) этапе:

первое место — 100 млн сумов;

второе место — 75 млн сумов;

третье место — 50 млн сумов.

На региональном этапе:

первое место — 250 млн сумов;

второе место — 200 млн сумов;

третье место — 150 млн сумов.

На республиканском этапе:

первое место — 500 млн сумов;

второе место — 400 млн сумов;

третье место — 300 млн сумов.

Этим же документом установлены новые правила проведения предметных школьных олимпиад.