Каждый хотя бы раз в жизни мечтал о красивой жизни в небоскребе и возможности наслаждаться невероятными видами с высоты птичьего полета. Настало время воплотить мечту в реальность и присмотреться к новому проекту Manhattan от First Development Group.
МЖК Manhattan — это роскошная недвижимость в центре столицы. Комплекс спроектирован в современном архитектурном стиле и будет располагаться в престижном районе Дархана.
Новый многофункциональный жилой комплекс Manhattan состоит из трех фаз:
- Prime — подойдет для тех, кто всегда в движении и выбирает быть в центре событий;
- Central — для ценителей сервиса и достойного уровня комфорта;
- Soho — свободный, молодежный, энергичный. Здесь свое место найдут люди творческие и экспрессивные. В районе будут располагаться галереи, рестораны, кафе и модные бутики.
Продуманная инфраструктура
Инфраструктура жилого комплекса имеет функциональные решения для жизни — это и двор без машин, и двухуровневая подземная парковка, многочисленные бутики, коворкинги, спа и фитнес центры. Наличие всего необходимого в одном месте обещает сделать жизнь комфортнее и сэкономить драгоценное время. А из окон жилого комплекса будущие жители смогут осмотреть весь город и насладиться завораживающим видом на Central Park.
Премиальные условия
МЖК Manhattan предоставит будущим жильцам премиальные условия:
- консьерж в каждом подъезде;
- фитнес-центр;
- детская игровая комната;
- мужская и женская комнаты;
- зоны ожидания, колясочная и велосипедная;
- зал торжеств на 50 человек;
- круглосуточная охрана и двор без машин.
Планировочные smart-решения
Первой стадией масштабного и амбициозного проекта стал МЖК Manhattan Prime. Комплекс включает в себя шесть домов по 16 этажей каждый и 360 квартир. Благодаря умному подходу к планированию пространства в МЖК Manhattan «работает» каждый метр, поэтому даже небольшие квартиры отличаются вместимостью и функциональностью.
Выбрать свой вариант квартиры бизнес-класса вы можете из 30 вариантов планировочных решений. При этом компания предлагает гибкие условия оплаты и специальные условия на эксклюзивный формат квартир с видом на парк.
Площади варьируются от 39,8 до 120 кв. м. Подобрать квартиру по своему вкусу можно из нескольких вариантов:
- однокомнатная — 38,7 кв. м;
- двухкомнатная — 62,2 кв. м;
- трехкомнатная — 59,9 кв. м;
- трехкомнатная — 85,3 кв. м.
Макет здания жилого комплекса Manhattan представлен в офисе продаж проекта.
Адрес: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асака.
Ориентир: Central Park.
Телефон отдела продаж: (+998) 78−777−01−01.
Сайт: manhattan.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @manhattan.uz
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