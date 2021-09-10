Каждый хотя бы раз в жизни мечтал о красивой жизни в небоскребе и возможности наслаждаться невероятными видами с высоты птичьего полета. Настало время воплотить мечту в реальность и присмотреться к новому проекту Manhattan от First Development Group.

МЖК Manhattan — это роскошная недвижимость в центре столицы. Комплекс спроектирован в современном архитектурном стиле и будет располагаться в престижном районе Дархана.

Новый многофункциональный жилой комплекс Manhattan состоит из трех фаз:

Prime — подойдет для тех, кто всегда в движении и выбирает быть в центре событий;

Central — для ценителей сервиса и достойного уровня комфорта;

Soho — свободный, молодежный, энергичный. Здесь свое место найдут люди творческие и экспрессивные. В районе будут располагаться галереи, рестораны, кафе и модные бутики.





Продуманная инфраструктура

Инфраструктура жилого комплекса имеет функциональные решения для жизни — это и двор без машин, и двухуровневая подземная парковка, многочисленные бутики, коворкинги, спа и фитнес центры. Наличие всего необходимого в одном месте обещает сделать жизнь комфортнее и сэкономить драгоценное время. А из окон жилого комплекса будущие жители смогут осмотреть весь город и насладиться завораживающим видом на Central Park.

Премиальные условия

МЖК Manhattan предоставит будущим жильцам премиальные условия:

консьерж в каждом подъезде;

фитнес-центр;

детская игровая комната;

мужская и женская комнаты;

зоны ожидания, колясочная и велосипедная;

зал торжеств на 50 человек;

круглосуточная охрана и двор без машин.





Планировочные smart-решения

Первой стадией масштабного и амбициозного проекта стал МЖК Manhattan Prime. Комплекс включает в себя шесть домов по 16 этажей каждый и 360 квартир. Благодаря умному подходу к планированию пространства в МЖК Manhattan «работает» каждый метр, поэтому даже небольшие квартиры отличаются вместимостью и функциональностью.

Выбрать свой вариант квартиры бизнес-класса вы можете из 30 вариантов планировочных решений. При этом компания предлагает гибкие условия оплаты и специальные условия на эксклюзивный формат квартир с видом на парк.

Площади варьируются от 39,8 до 120 кв. м. Подобрать квартиру по своему вкусу можно из нескольких вариантов:

однокомнатная — 38,7 кв. м;

двухкомнатная — 62,2 кв. м;

трехкомнатная — 59,9 кв. м;

трехкомнатная — 85,3 кв. м.





Макет здания жилого комплекса Manhattan представлен в офисе продаж проекта.

Адрес: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асака.

Ориентир: Central Park.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−777−01−01.

Сайт: manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

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