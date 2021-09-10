15 июля бренд EVOS отмечал 15-летие. Но подарки еще не закончились, компания с радостью делится итогами благотворительной акции, которая была проведена вместе со всеми дорогими гостями сети.

В свой день рождения EVOS обратился ко всем неравнодушным узбекистанцам с призывом принять участие в благотворительной акции. Все средства, собранные с продажи классического говяжьего лаваша в этот день, были переданы на покупку медицинского оборудования для детей и взрослых.





С письмом об оказании спонсорской помощи к компании обратились представители Ташкентского городского эндокринологического диспансера (ГЭД), специализированного лечебно-профилактического и организационно-методического центра по профилактике и лечению эндокринных заболеваний населения Ташкента.

Врачебный персонал диспансера оказывает бесплатную консультативную помощь больным эндокринными заболеваниями в трудных для диагностики случаях, а также при неэффективности терапии, проводимой по месту жительства. Также в ГЭД наблюдаются все дети и подростки Ташкента, больные сахарным диабетом первого типа. В клинико-биохимической лаборатории ГЭД бесплатно выполняются клинические и биохимические анализы.





В письме с обращением от представителей ГЭД сообщалось о ряде проблем, требующих решения для оптимизации и модернизации работы диспансера. Например, открытие реанимационного отделения на шесть коек, дооснащение его необходимым оборудованием, замена морально устаревшего оборудования диагностического блока (лаборатории, кабинета функциональной диагностики, рентген-кабинета).

Благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной акции, была оказана помощь ГЭД в решении ряда остро стоящих вопросов. А именно:

текущий ремонт помещений реанимации;

проведение системы подачи кислорода;

установка прикроватных консолей;

поставка высокотехнологичного лабораторного оборудования — биохимического автоматического анализатора Chemray-120 и дополнительные детали к нему;

покупка полуавтоматического коагулометра RT-2201, сушильного шкафа и суховоздушных термостатов.

Данное оборудование, а также дополнительно проведенные работы по ремонту и оснащению, помогут значительно повысить качество и сократить время обслуживания пациентов диспансера, для которых эти показатели являются крайне важными, особенно когда речь идет о маленьких детях.

Компания EVOS выражает благодарность всему персоналу ГЭД и лично главному врачу Виктории Царевой за их неоценимый труд, высокий профессионализм и усилия, направленные на помощь жителям Узбекистана, страдающих эндокринологическими заболеваниями. Профессия врача одна из самых важных и непростых. И очень здорово, что совместными усилиями бренд EVOS и его гости могут внести свой вклад и оказать помощь тем, кто в ней действительно нуждается.





Отдельную благодарность за содействие и участие в проекте компания выражает общественному движению DIASA «Контроль диабета для жизни».

EVOS благодарен каждому, кто откликнулся на призыв и принял участие в благотворительной акции. Полученный результат — очередное доказательство того, что народ Узбекистана хорошо осознает, насколько важно совершать добрые поступки, внося свой посильный вклад.

Бренд EVOS призывает быть добрее и внимательнее друг к другу, не забывать помогать тем, кто в этом так нуждается.

На правах рекламы.