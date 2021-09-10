Постановлением правительства от 9 сентября утверждено положение о порядке организации и проведения предметных олимпиад среди учащихся школ и академических лицеев, а также отбора участников для международных олимпиад и поощрения победителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства .cnbwbb/

Согласно положению, среди школьников организуются следующие виды олимпиад по общеобразовательным предметам:

основная олимпиада;

дополнительные республиканские олимпиады;

онлайн-олимпиада;

престижные международные олимпиады;

региональные международные олимпиады.

Основные олимпиады проводятся в четыре этапа с делением на две группы по определенным предметам в следующие сроки:

первый этап — в сентябре, на уровне школ, академических лицеев и профессиональных школ;

второй этап — в октябре, на уровне района (города);

третий этап — в ноябре, на уровне регионов;

четвертый этап — в апреле-мае, по всем предметам, на республиканском уровне.

Виды, формы контроля, критерии оценивания по всем предметам утверждаются Министерством народного образования. В четвертом этапе принимают участие учащиеся 11-х классов школ, профессиональных школ, а также учащиеся второго уровня академических лицеев.

Победителями по каждому предмету становятся учащиеся, занявшие первое, второе и третье места в соответствии с набранными баллами.

Победители основных олимпиад получают денежные призы.

Победители третьего этапа:

первое место — 6-кратный размер БРВ;

второе место — 4-кратный размер БРВ;

третье место — 3-кратный размер БРВ;

Победители четвертого этапе:

первое место — 12-кратный размер БРВ;

второе место — 8-кратный размер БРВ;

третье место — 6-кратный размер БРВ.

Победителям четвертого этапа выдаются электронные сертификаты, дающие право на максимальный балл на вступительных экзаменах в государственные вузы по предмету специализации, которые действительны в течение трех лет. Получившим сертификат по информатике, предоставляется право на максимальный балл по математике как по предмету специализации.

Напомним, до 2019 года выпускники школ, колледжей и лицеев, занявшие 1−3 места в республиканских и 1−5 места в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, зачислялись в вузы без тестирования и дополнительного экзамена.

С 2019/2020 года победители и призеры республиканских олимпиад сдают экзамены при поступлении в вузы, но при этом имеют право на максимальный балл по профильным предметам.